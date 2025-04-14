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Враг атаковал Харьков БпЛА: горит склад с продуктами
Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.
В Харькове в результате атаки беспилотника было повреждено предприятие в Салтовском районе города.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
«Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – тысяча метров», – говорится в сообщении.
Кроме того, Весов заявил, что взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.
Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.
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