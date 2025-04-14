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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Враг атаковал Харьков БпЛА: горит склад с продуктами

Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал Харьков БпЛА

Враг атаковал Харьков БпЛА

В Харькове в результате атаки беспилотника было повреждено предприятие в Салтовском районе города.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

«Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – тысяча метров», – говорится в сообщении.

Кроме того, Весов заявил, что взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.

Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения .

Мы ранее информировали, что в результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная .

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