Враг атаковал Харьков БпЛА: горит склад с продуктами

Враг атаковал Харьков БпЛА

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В Харькове в результате атаки беспилотника было повреждено предприятие в Салтовском районе города.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

«Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – тысяча метров», – говорится в сообщении.

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Кроме того, Весов заявил, что взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.

Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

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