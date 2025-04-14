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Зеленский назвал, что может быть хуже, чем сильный враг
Несмотря на укрепление армии, Украина испытывает недостаток решительности со стороны партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня армия сильнее, чем в начале войны, но в поддержке партнеров есть разбалансировка и неопределенность.
Об этом глава государства сказал в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS News.
Зеленский акцентировал, что Украине хотелось бы более сильной позиции США в контексте развязанной Россией войны.
«Сейчас мы сильнее на поле боя, наша армия сильнее, чем были в начале войны. Но долгая война и устают все. Неопределенность — в том, что идет разбалансировка партнеров. И мы хотели более сильной позиции США. США — наш партнер, мы рассчитываем на Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты сегодня заняли позицию медиатора. И я не знаю — покажет история, будущее, может, эта позиция и сработает. Мы хотим верить, что эта позиция сработает на то, чтобы закончить войну как можно скорее. Мы хотим этого. Мы очень хотим», — сказал украинский лидер.
Он отметил, что в некоторых вопросах со стороны партнеров Украины чувствуется неопределенность, а это иногда хуже, чем сильный враг.
«Но у нас есть разные разговоры на разном уровне, и иногда в некоторых вопросах мы чувствуем неопределенность партнеров. Наша цель совершенно такая же прозрачная и ясная. Мы знаем, кто Путин, мы ему не доверяем. Мы боремся за себя, за свои права, свободы, и, я все же считаю, общие ценности с западным цивилизованным миром. Поэтому я считаю, что неопределенность иногда — хуже, чем понятный, сильный враг», — рассказал Зеленский.
К слову, в этом же интервью Зеленский заявил, что в результате войны России против Украины и последующих захватнических планов президента РФ Владимира Путина на кону сейчас стоит безопасность всего мира.