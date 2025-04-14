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Зеленский подписал закон о 50% скидке на штрафы ТЦК
Украинцы смогут уплачивать штрафы за нарушение военного учета со скидкой 50% через приложение Резерв+.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 12093, который призван стимулировать лиц, нарушивших правила военного учета, к уплате штрафов и прохождению службы.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
В частности, нововведение предусматривает возможность получить скидку 50% на штрафы при условии добровольной их уплаты через ТЦК, а также отмены административных нарушений для тех мужчин, которые самостоятельно решат пройти военную службу.
Военные, вступившие в ряды защитников Украины, но не успевшие обновить свои данные, будут освобождены от штрафов, что является справедливым шагом.
Для гражданских лиц создается возможность оплатить штраф со скидкой 50% через платформу Резерв+.
Законопроект 12093 г. был принят 240 голосами депутатов. Теперь в приложении Резерв+ появится функция для уплаты штрафов за нарушение военного учета.
Военнослужащие смогут воспользоваться скидкой 50% на штрафы из-за этой платформы, а те, у кого есть подобные нарушения, будут полностью освобождены от уплаты штрафа.
Это полностью добровольный процесс.
Военнослужащий может:
Подать заявление через Резерв+ о признании нарушения.
Получить постановление о нарушении прямо в приложении.
Оплатить штраф со скидкой в 50%.
Весь процесс можно пройти через резерв+.
Уплата штрафа не освобождает от возможности мобилизации.
Если лицо не произведет оплату со скидкой в течение 20 дней, ему придется заплатить всю сумму штрафа.
Эти изменения упростят процесс и сделают его прозрачным, позволяя решать вопросы без излишней бюрократии. Также остается возможность решить вопрос через ТЦК с подачей заявления о нарушении.
Напомним, ранее мы писали о том, что военнообязанные могут заплатить штраф за несвоевременное обновление данных онлайн, без физического визита в ТЦК.