Зеленский подписал закон о 50% скидке на штрафы ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленьский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 12093, который призван стимулировать лиц, нарушивших правила военного учета, к уплате штрафов и прохождению службы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В частности, нововведение предусматривает возможность получить скидку 50% на штрафы при условии добровольной их уплаты через ТЦК, а также отмены административных нарушений для тех мужчин, которые самостоятельно решат пройти военную службу.

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Военные, вступившие в ряды защитников Украины, но не успевшие обновить свои данные, будут освобождены от штрафов, что является справедливым шагом.

Для гражданских лиц создается возможность оплатить штраф со скидкой 50% через платформу Резерв+.

Законопроект 12093 г. был принят 240 голосами депутатов. Теперь в приложении Резерв+ появится функция для уплаты штрафов за нарушение военного учета.

Военнослужащие смогут воспользоваться скидкой 50% на штрафы из-за этой платформы, а те, у кого есть подобные нарушения, будут полностью освобождены от уплаты штрафа.

Это полностью добровольный процесс.

Военнослужащий может:

Подать заявление через Резерв+ о признании нарушения.

Получить постановление о нарушении прямо в приложении.

Оплатить штраф со скидкой в 50%.

Весь процесс можно пройти через резерв+.

Уплата штрафа не освобождает от возможности мобилизации.

Если лицо не произведет оплату со скидкой в течение 20 дней, ему придется заплатить всю сумму штрафа.

Эти изменения упростят процесс и сделают его прозрачным, позволяя решать вопросы без излишней бюрократии. Также остается возможность решить вопрос через ТЦК с подачей заявления о нарушении.

Напомним, ранее мы писали о том, что военнообязанные могут заплатить штраф за несвоевременное обновление данных онлайн, без физического визита в ТЦК.