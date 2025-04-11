Кабачки некуда будет девать: чем подкормить овощи, чтобы увеличить урожай втрое

Если подкормить кабачки этими удобрениями, они будут иметь устойчивость к болезням и холоду, что позволит значительно повысить урожайность культуры. И покупать дорогую подкормку нет нужды, как пишет ресурс pmg.ua, ведь все, что нужно, непременно найдется в вашем доме.

Нашатырный спирт. Чтобы укрепить культуру и стимулировать ее рост, можно использовать нашатырный спирт. Все, что нужно сделать, это развести 100 г средства в десяти литрах воды и полить раствором растения. Не рекомендуется поливать культуру в жару, чтобы не сжечь листья.

Дрожжи. Чтобы приготовить средство для подкормки, нужно развести пакетик сухих дрожжей в 10 литрах теплой воды, добавить в раствор 2 столовых ложки сахара, тщательно перемешать составляющие. Раствор должен настояться в течение нескольких часов. Затем разбавьте смесь водой в пропорции 1 к 5 и полейте кабачки под корень. Такое удобрение поможет стимулировать рост и развитие культуры, тем самым увеличит ее урожайность.