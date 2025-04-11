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Кабачки некуда будет девать: чем подкормить овощи, чтобы увеличить урожай втрое
Опытные огородники подкармливают кабачки удобрениями, приготовленными собственноручно. Такая подкормка стимулирует цветение и обильное формирование завязи, что влияет на повышение урожайности.
Если подкормить кабачки этими удобрениями, они будут иметь устойчивость к болезням и холоду, что позволит значительно повысить урожайность культуры. И покупать дорогую подкормку нет нужды, как пишет ресурс pmg.ua, ведь все, что нужно, непременно найдется в вашем доме.
Как увеличить урожайность кабачков в несколько раз
Нашатырный спирт. Чтобы укрепить культуру и стимулировать ее рост, можно использовать нашатырный спирт. Все, что нужно сделать, это развести 100 г средства в десяти литрах воды и полить раствором растения. Не рекомендуется поливать культуру в жару, чтобы не сжечь листья.
Дрожжи. Чтобы приготовить средство для подкормки, нужно развести пакетик сухих дрожжей в 10 литрах теплой воды, добавить в раствор 2 столовых ложки сахара, тщательно перемешать составляющие. Раствор должен настояться в течение нескольких часов. Затем разбавьте смесь водой в пропорции 1 к 5 и полейте кабачки под корень. Такое удобрение поможет стимулировать рост и развитие культуры, тем самым увеличит ее урожайность.
Борная кислота. Это вещество также в разы повысит урожайность кабачков. Для приготовления удобрения возьмите 10 г борной кислоты и разведите в небольшом количестве воды. Затем добавьте раствор в ведро воды и полейте грядку с кабачками. Подкормка из борной кислоты укрепит иммунитет культуры, стимулирует ее пышное цветение и обильное формирование завязи.