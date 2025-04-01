Новые правила бронирования от 1 апреля: что изменилось

С 1 апреля в Украине действуют новые правила бронирования / © ТСН.ua

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Все бронирования, оформленные по старым правилам, автоматически отменяются 1 апреля.

Если предприятие до 1 апреля не перебронировало своего работника, состоящего на военном учете и не имеющего других отсрочек, его могут мобилизовать.

Что известно о новых правилах бронирования от 1 апреля — узнайте в материале ТСН.ua.

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Бронирование работников на предприятиях

После 1 апреля бронировать своих работников могут только компании и предприятия, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

Заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов отметил, что отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля.

Статус «важно критического предприятия» постоянно контролируется: если он не переподтвержден, будут проводиться соответствующие проверки на соблюдение обновленных требований критичности.

В случае нарушения статус «критического предприятия» отменяется, соответственно брони всех работников аннулируются.

Следует заметить, что после 1 апреля статус критического предприятия и оформить новые бронирования можно.

Предприятия, еще не обновившие свой статус, должны действовать по следующему алгоритму:

обновить статус критичности своей компании по новой процедуре;

после подтверждения нового статуса оформить бронирование работников повторно;

если работник предприятия уже имеет активное бронирование, его нужно сначала отменить.

Обновлены критерии критически важного предприятия

Статус «критического» на предприятии или компании предоставляется в случае, если они отвечают трем обязательным критериям.

Среди обязательных критериев:

размер средней зарплаты на предприятии не менее 20 тысяч гривен;

и отсутствие долгов по уплате налогов и ЕСВ.

Следует отметить, что требование о средней заработной плате за последний месяц не касается:

государственных и коммунальных предприятий;

хозяйственных обществ, более 50% акций которых в государственной или коммунальной собственности, государственных и коммунальных хозяйственных обществ;

операторов газораспределительных систем, выполняющих критически важные функции.

Третий критерий по выбору:

стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн. евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ);

валютные поступления свыше 32 млн евро в год, кроме ссуд и кредитов;

важное значение для определенной отрасли экономики или нужд территориального общества;

уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;

статус резидента «Дії».

«Быстрое бронирование» больше не действует

В Минэкономики сообщают, что с апреля все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал «Дія». Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно.

Также, так называемое «быстрое бронирование» (действовавшее от 18 января) для критически важных предприятий больше не работает. Возобновляется стандартный режим рассмотрения дел заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).

Алгоритм перебронирования работников через «Дію»

Для того чтобы предприятию перебронировать своих работников нужно действовать по следующему алгоритму:

Авторизоваться на портале «Дія» с электронной подписью юридического лица; Выбрать услугу «Бронирование работников» и нажать «Подать заявление». указать необходимые данные работников, подлежащих бронированию; Подтвердить уровень их заработной платы. Проверить и подписать заявку (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант).

Далее необходимо ожидать обработки заявления. Подтвержденное бронирование отображается в приложении «Резерв+».

Срок действия бронирования

Отсрочки, оформленные по обновленному порядку после 1 декабря, действуют на срок, зависящий от того, какой статус у предприятия:

до 12 месяцев — для работников предприятий, учреждений, организаций, признанных критически важными для экономики или жизнедеятельности в особый период, работники операторов противоминной деятельности;

срок проведения мобилизации — для работников и служащих органов государственной власти, госорганов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов.

срок действия договора или контракта — для работников предприятий, критически важных для обеспечения Вооруженных сил Украины, специальных учреждений Организации Объединенных Наций, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами.

Напомним, с 1 апреля в Украине действуют новые правила. О нововведениях, которые следует знать украинцам, читайте в материале ТСН.ua.

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