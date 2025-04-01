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Илон Маск ошеломил суммой алиментов для 13-го ребенка от любовницы
Миллиардер сомневается, что это его ребенок, но деньги платит.
Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск, который через суды решает вопросы опеки над 13-м ребенком, раскрыл сумму алиментов на него.
В соцсети X одиозный бизнесмен назвал сумму, которую ежегодно выплачивает бывшей любовнице, писательнице Эшли Сент-Клер на ребенка. Он заявил, что уже перевел матери с сыном 2,5 млн долларов, а также ежегодно дополнительно оказывает поддержку в размере 500 тыс. долларов. И добавил, что все еще сомневается, его ли это потомок.
"Я не знаю, мой это ребенок или нет, но не прочь узнать. Приказ от суда не нужен. Несмотря на это, я предоставил Эшли 2,5 млн долларов и пересылаю ей 500 тыс. долларов ежегодно", — заявил Илон Маск.
Эшли не прошла мимо этого поста и ответила. Она заявила, что Маск распространяет о ней пренебрежительную информацию, ведь чувствует уровень своей власти. К тому же уверяет, что предлагала миллиардеру сделать ДНК-тест еще во время беременности, но тот отказался.
"Илон, мы просили у тебя подтвердить отцовство с помощью теста еще до появления на свет малыша, которому ты и придумал имя. Ты отказался. И ты не присылал "мне" деньги, а оказывал финансовую поддержку ребенку. Ты используешь собственные соцсети, чтобы распространять пренебрежительные сообщения обо мне и моем ребенке", — ответила Эшли.
К слову, мать ребенка Эшли намекает, что на самом деле с финансовым положением действительно не все так хорошо. В частности, издание Daily Mail застало 26-летнюю блогершу за продажей авто Tesla, производством которого к тому же занимается компания Маска. В комментарии она пояснила, что вынуждена была пойти на такие меры из-за недавнего сокращения финансовой помощи ребенку со стороны отца.
"Мне нужно компенсировать 60% сокращение алиментов на нашего сына, которое сделал Илон", — отметила писательница, которая продала авто за 100 тыс. долларов.
Отметим, о появлении 13-го ребенка у Илона Маска заявила Эшли Сент-Клер. Она утверждает, что забеременела во время отдыха с ним. Илон отказывается признавать отцовство. Чтобы в конце концов урегулировать все юридические вопросы, писательница сначала обратилась к бизнесмену лично, но он игнорировал ее. Экс-любовница обратилась в суд с просьбой предоставить ей статус единоличного опекуна над их сыном. Это не понравилось миллиардеру и он "существенно сократил финансовую помощь ребенку".