Илон Маск ошеломил суммой алиментов для 13-го ребенка от любовницы

Илон Маск и Эшли Сент-Клер

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Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск, который через суды решает вопросы опеки над 13-м ребенком, раскрыл сумму алиментов на него.

В соцсети X одиозный бизнесмен назвал сумму, которую ежегодно выплачивает бывшей любовнице, писательнице Эшли Сент-Клер на ребенка. Он заявил, что уже перевел матери с сыном 2,5 млн долларов, а также ежегодно дополнительно оказывает поддержку в размере 500 тыс. долларов. И добавил, что все еще сомневается, его ли это потомок.

Пост Илона Маска

"Я не знаю, мой это ребенок или нет, но не прочь узнать. Приказ от суда не нужен. Несмотря на это, я предоставил Эшли 2,5 млн долларов и пересылаю ей 500 тыс. долларов ежегодно", — заявил Илон Маск.

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Эшли не прошла мимо этого поста и ответила. Она заявила, что Маск распространяет о ней пренебрежительную информацию, ведь чувствует уровень своей власти. К тому же уверяет, что предлагала миллиардеру сделать ДНК-тест еще во время беременности, но тот отказался.

Илон Маск и Эшли Сент-Клер

"Илон, мы просили у тебя подтвердить отцовство с помощью теста еще до появления на свет малыша, которому ты и придумал имя. Ты отказался. И ты не присылал "мне" деньги, а оказывал финансовую поддержку ребенку. Ты используешь собственные соцсети, чтобы распространять пренебрежительные сообщения обо мне и моем ребенке", — ответила Эшли.

К слову, мать ребенка Эшли намекает, что на самом деле с финансовым положением действительно не все так хорошо. В частности, издание Daily Mail застало 26-летнюю блогершу за продажей авто Tesla, производством которого к тому же занимается компания Маска. В комментарии она пояснила, что вынуждена была пойти на такие меры из-за недавнего сокращения финансовой помощи ребенку со стороны отца.

"Мне нужно компенсировать 60% сокращение алиментов на нашего сына, которое сделал Илон", — отметила писательница, которая продала авто за 100 тыс. долларов.

Эшли Сент-Клер

Отметим, о появлении 13-го ребенка у Илона Маска заявила Эшли Сент-Клер. Она утверждает, что забеременела во время отдыха с ним. Илон отказывается признавать отцовство. Чтобы в конце концов урегулировать все юридические вопросы, писательница сначала обратилась к бизнесмену лично, но он игнорировал ее. Экс-любовница обратилась в суд с просьбой предоставить ей статус единоличного опекуна над их сыном. Это не понравилось миллиардеру и он "существенно сократил финансовую помощь ребенку".