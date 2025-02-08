“Тризуб” пропалює метал: Україна випробовує нову зброю

В Україні розробили лазерну зброю для боротьби з російськими дронами типу “шахед”.

В Україні незабаром з’явиться можливість збивати російські ударні дрони типу “шахед” за допомогою лазерних технологій.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю на YouTube-каналі Pressing.

Йдеться про зброю під назвою “Тризуб”, яку українські розробники створили лише за кілька місяців. За словами Сухаревського, ця розробка вже успішно проходить випробування та може пропалювати метал і збивати літаки.

"Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми", - сказав Сухаревський.

Військовий додав, що скоро поряд із мобільними вогневими групами, "які, як усі звикли, з кулеметами і тепловізорами збивають "шахеди", "буде така сама машина, тільки вже з лазером".

Сухаревський підкреслив, що завдяки таким розробкам Україна може стати не лише аграрною, а й технологічною країною. “У нас є величезний шанс вийти з карми селюка на рівень розумного гомосапієнса на світовій арені”, — підсумував він.

Нагадаємо, розробка лазерної зброї є складним проєктом, пов'язаним з численними технологічними викликами.

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