"Тризуб" прожигает металл: Украина испытывает новое оружие

В Украине скоро появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "шахед" с помощью лазерных технологий.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью на YouTube-канале Pressing.

Речь идет об оружии под названием "Тризуб", которое украинские разработчики создали всего за несколько месяцев. По словам Сухаревского, эта разработка успешно проходит испытания и может прожигать металл и сбивать самолеты.

"Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно с помощью технологических решений могли сбивать "шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, мест нашего населения. Мы даем вектор производителям, военным фантазировать на все эти темы", — сказал Сухаревский.

Военный добавил, что скоро рядом с мобильными огневыми группами, "которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами сбивают "шахеды", "будет такая же машина, только уже с лазером".

Сухаревский подчеркнул, что благодаря таким разработкам Украина может стать не только аграрной, но и технологической страной. "У нас есть огромный шанс выйти из кармы деревенщины на уровень разумного гомосапиенса на мировой арене", — подытожил он.

Напомним, разработка лазерного оружия является сложным проектом, связанным с многочисленными технологическими вызовами.

Читайте также: