Трагедія на Тернопільщині: зниклого чоловіка знайшли мертвим

Місце трагедії / © ГУ НП в Тернопільській області

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У селі Озерна Тернопільської області поліція знайшла тіло 23-річного чоловіка, який зник ще на початку квітня.

Про це повідомила пресслужба поліції Тернопільської області.

«Про зникнення 23-річного знайомого на спецлінію поліції 11 квітня повідомила жителька села Озерна. Жінка розповіла, що востаннє бачила товариша ще 5 квітня, а після цього він на зв’язок не виходив і ніде не з’являвся», — йдеться в повідомленні.

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Поліцейські Зборівщини організували пошуки: опитали місцевих жителів та обстежили покинуті будівлі. Тіло знайшли у підвалі недобудованого гаража — на глибині двох метрів під водою.

За попередніми даними, чоловік міг випадково провалитися в темряві. Експертиза не виявила слідів насильства, але підтвердила смерть через утоплення. Проте слідчі відкрили провадження за ст. 115 КК України («Умисне вбивство») з позначкою «нещасний випадок». Розслідування триває.

Нагадаємо, на Хмельниччині підліток у квартирі влаштував різанину.