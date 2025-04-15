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На Хмельниччині підліток у квартирі влаштував різанину: поранений – в реанімації
Наразі нападнику вже повідомлено про підозру.
Інцидент стався 13 квітня близько 19:30 у місті Дунаївці, що на Хмельниччині. В одній із квартир на вулиці Шевченка 18-річний місцевий житель під час сварки зі знайомими дістав ніж та почав наносити поранення.
Про це повідомили в поліції регіону.
Троє місцевих жителів прийшли в гості до свого знайомого. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, після чого господар застосував холодну зброю.
«Одному з чоловіків вдалося викликати поліцію, а ті, своєю чергою, повідомили медиків. Усі служби оперативно прибули на місце події», — зазначили правоохоронці.
Зловмисника затримали, а потерпілим надали допомогу.
Найбільше постраждав 34-річний мешканець Дунаївців — він отримав тяжкі тілесні ушкодження і наразі перебуває в лікарні. Ще двоє чоловіків обійшлися без госпіталізації.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Хмельницькій області судили чоловіка, який вдарив стільцем працівника ТЦК у приміщенні військкомату.