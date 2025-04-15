На Хмельниччині підліток у квартирі влаштував різанину: поранений – в реанімації

Поліція та медики оперативно прибули на місце конфлікту в Дунаївцях, де молодик поранив трьох знайомих / © Національна поліція Хмельницької області

Реклама

Інцидент стався 13 квітня близько 19:30 у місті Дунаївці, що на Хмельниччині. В одній із квартир на вулиці Шевченка 18-річний місцевий житель під час сварки зі знайомими дістав ніж та почав наносити поранення.

Про це повідомили в поліції регіону.

Троє місцевих жителів прийшли в гості до свого знайомого. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, після чого господар застосував холодну зброю.

Реклама

«Одному з чоловіків вдалося викликати поліцію, а ті, своєю чергою, повідомили медиків. Усі служби оперативно прибули на місце події», — зазначили правоохоронці.

Зловмисника затримали, а потерпілим надали допомогу.

Найбільше постраждав 34-річний мешканець Дунаївців — він отримав тяжкі тілесні ушкодження і наразі перебуває в лікарні. Ще двоє чоловіків обійшлися без госпіталізації.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Хмельницькій області судили чоловіка, який вдарив стільцем працівника ТЦК у приміщенні військкомату.