Як самостійно зробити форми для пасок

Як самостійно зробити бажані форми для пасок / © Credits

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І це рішення — зробити форми самостійно за допомогою звичайної харчової фольги. Це не лише зручно та бюджетно, а ще й відкриває простір для творчості — ви можете зробити форму будь-якого розміру, яка ідеально підійде під вашу улюблену рецептуру паски.

Ідеєю поділилася блогерка tanyashlikhtenko, яка на власному досвіді довела: створити форму з фольги — справа кількох хвилин. Головне — трохи акуратності та підручні матеріали, які точно знайдуться вдома.

Що знадобиться для виготовлення форми

Харчова алюмінієва фольга (бажано щільна)

Банка, склянка чи металева форма для запікання

Кухонні ножиці

Канцелярські скріпки або нитка для фіксації (не обов'язково)

Що робити

Візьміть будь-яку циліндричну ємність бажаного розміру — наприклад, банку, кухоль або баночку з-під кави. Саме ця форма визначить майбутній розмір паски. Відміряйте фольгу — довжина має бути достатньою, щоб обгорнути банку у кілька шарів. Оптимально — 3–4 шари для міцності. Обгорніть фольгу навколо обраної ємності, щільно притискайте, щоб вона повторила контури. Потім зніміть фольгу з банки. Нижній край фольги загніть всередину та зробіть дно. Притисніть краї, щоб форма трималася. За бажанням можна додатково скріпити форму скріпками або обмотати ниткою — це зробить конструкцію надійнішою та стійкішою. Перед тим як залити тісто, змастіть внутрішню поверхню форми олією або вистеліть пергаментом, щоб паска не прилипла.

Поради:

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Для надійності краще використовувати щільну фольгу, яка добре тримає форму.

Якщо тісто важке чи високе — робіть форми не надто широкими, щоб вони не деформувалися під час випікання.

Якщо ви печете кілька пасок одночасно — розмістіть паски у формі для запікання або на деко з високими бортиками, щоб уникнути можливого розтікання.

Цей простий лайфгак доводить: навіть у домашніх умовах можна створити все необхідне для святкової випічки. Форми з фольги — це зручно та швидко. Спробуйте — і ви здивуєтесь, як просто творити великодні дива власноруч.