Как самостоятельно сделать формы для паски

Как самостоятельно сделать желаемые формы для паски / © Credits

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И это решение сделать формы самостоятельно, с помощью обычной пищевой фольги. Это не только удобно и бюджетно, но и открывает простор для творчества — вы можете сделать форму любого размера, которая идеально подойдет под вашу любимую рецептуру.

Идеей поделилась блогер со страницы tanyashlikhtenko, которая на собственном опыте доказала: создать форму из фольги — дело нескольких минут. Главное — немного аккуратности и подручные материалы, которые точно найдутся дома.

Что нужно для изготовления формы

Пищевая алюминиевая фольга (желательно плотная)

Банка, стакан или металлическая форма для запекания

Кухонные ножницы

Канцелярские скрепки или нить для фиксации (не обязательно)

Что делать

Возьмите любую цилиндрическую емкость желаемого размера — например, банку, кружку или баночку из-под кофе. Именно эта форма задаст будущий размер паски. Отмерьте фольгу — длина должна быть достаточной, чтобы обернуть банку в несколько слоев. Оптимально — 3–4 слоя для прочности. Оберните фольгу вокруг выбранной емкости, плотно прижимайте, чтобы она повторила контуры. Затем снимите фольгу с банки. Нижний край фольги загните внутрь и сделайте дно. Прижмите края, чтобы форма держалась. По желанию можно дополнительно скрепить форму скрепками или обмотать нитью — это сделает конструкцию более надежной и устойчивой. Перед тем как залить тесто, смажьте внутреннюю поверхность формы маслом или выстелите пергаментом, чтобы кулич не прилипал.

Советы:

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Для надежности лучше использовать плотную фольгу, хорошо держащую форму.

Если тесто тяжелое или высокое, делайте формы не слишком широкими, чтобы они не деформировались во время выпечки.

Если вы печете несколько пасок одновременно, поместите формы в форму для запекания или на противень с высокими бортиками, чтобы избежать возможного растекания.

Этот необычный лайфхак доказывает: даже в домашних условиях можно сделать все нужное для пасхальной выпечки. Формы из фольги — это удобно и быстро. Попробуйте — и вы удивитесь, как просто творить пасхальные чудеса собственноручно.