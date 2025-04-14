Какое растительное масло категорически не подходит для жарки

Некоторые виды масел имеют высокое содержание насыщенных жиров / © Pixabay

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Растительное масло — ингредиент каждой кухни, без которого трудно представить приготовление многих блюд. Самым полезным считается оливковое, хотя специалисты ставят это под вопрос. В то же время некоторые виды масла, представленные на рынке, не так уж безопасны для нашего здоровья.

Какое масло нельзя использовать для жарки

Эксперты считают, что наиболее оптимальным вариантом для жарки является рафинированное растительное масло. Оно способно сохранить пищевую ценность даже при воздействии высоких температур и не будет чернеть.

Также высокой термообработке могут подвергаться:

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подсолнечное рафинированное масло

оливковое масло первого отжима

масло авокадо

масло гхи

кукурузное масло

кокосовое масло

Но не стоит забывать, что для жарки пищи лучше подходит слабый или средний огонь, а блюда должны быть светлого цвета, а не золотистого.

Лучшее масло для жарки

Для жарки лучше всего подходит подсолнечное масло благодаря температуре дыма более 200℃. Рафинированные рапсовое и оливковое масла также могут быть использованы, хотя их жаростойкость зависит от сорта. Следует избегать использования масла холодного отжима для жарки.

По данным специалистов, самым опасным маслом для жарки является растительное масло холодного отжима.

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