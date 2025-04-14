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Яка олія категорично не підходить для смаження
Існує багато корисних різновидів олії, але не всі підходять для приготування їжі.
Олія — інгредієнт кожної кухні, без якого важко уявити приготування багатьох страв. Найкориснішою вважається оливкова, хоча фахівці ставлять це під сумнів. Водночас деякі олії, представлені на ринку, не такі вже й безпечні для нашого здоров’я.
Яку олію не можна використовувати для смаження
Експерти вважають, що найбільш оптимальним варіантом для смаження є рослинна рафінована олія. Вона здатна зберегти харчову цінність навіть за умови високих температур і не чорнітиме.
Також високого термооброблення можуть зазнавати:
соняшникова рафінована олія
оливкова олія першого віджиму
олія авокадо
олія гхі
кукурудзяна олія
кокосова олія
Але не варто забувати, що для смаження їжі найкраще підходить слабкий або середній вогонь, а страви мають бути світлого кольору, а не золотистого.
Найкращі олії для смаження
Для смаження найкраще підходить соняшникова олія завдяки температурі диму понад 200 ℃. Рафіновані ріпакова та оливкова олії також можуть бути використані, хоча їхня жаростійкість залежить від сорту. Варто уникати використання олій холодного віджиму для смаження.
За даними фахівців, найнебезпечнішою олією для смаження є рослинна олія холодного віджиму.
Раніше ми писали про користь рицинової олії проти пігментних плям.