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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
1 хв

Яка олія категорично не підходить для смаження

Існує багато корисних різновидів олії, але не всі підходять для приготування їжі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Деякі види олій мають високий вміст насичених жирів

Деякі види олій мають високий вміст насичених жирів / © Pixabay

Олія — інгредієнт кожної кухні, без якого важко уявити приготування багатьох страв. Найкориснішою вважається оливкова, хоча фахівці ставлять це під сумнів. Водночас деякі олії, представлені на ринку, не такі вже й безпечні для нашого здоров’я.

Яку олію не можна використовувати для смаження

Експерти вважають, що найбільш оптимальним варіантом для смаження є рослинна рафінована олія. Вона здатна зберегти харчову цінність навіть за умови високих температур і не чорнітиме.

Також високого термооброблення можуть зазнавати:

  • соняшникова рафінована олія

  • оливкова олія першого віджиму

  • олія авокадо

  • олія гхі

  • кукурудзяна олія

  • кокосова олія

Але не варто забувати, що для смаження їжі найкраще підходить слабкий або середній вогонь, а страви мають бути світлого кольору, а не золотистого.

Найкращі олії для смаження

Для смаження найкраще підходить соняшникова олія завдяки температурі диму понад 200 ℃. Рафіновані ріпакова та оливкова олії також можуть бути використані, хоча їхня жаростійкість залежить від сорту. Варто уникати використання олій холодного віджиму для смаження.

За даними фахівців, найнебезпечнішою олією для смаження є рослинна олія холодного віджиму.

Раніше ми писали про користь рицинової олії проти пігментних плям.

Дата публікації
Кількість переглядів
425
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