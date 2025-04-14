Яка олія категорично не підходить для смаження

Деякі види олій мають високий вміст насичених жирів / © Pixabay

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Олія — інгредієнт кожної кухні, без якого важко уявити приготування багатьох страв. Найкориснішою вважається оливкова, хоча фахівці ставлять це під сумнів. Водночас деякі олії, представлені на ринку, не такі вже й безпечні для нашого здоров’я.

Яку олію не можна використовувати для смаження

Експерти вважають, що найбільш оптимальним варіантом для смаження є рослинна рафінована олія. Вона здатна зберегти харчову цінність навіть за умови високих температур і не чорнітиме.

Також високого термооброблення можуть зазнавати:

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соняшникова рафінована олія

оливкова олія першого віджиму

олія авокадо

олія гхі

кукурудзяна олія

кокосова олія

Але не варто забувати, що для смаження їжі найкраще підходить слабкий або середній вогонь, а страви мають бути світлого кольору, а не золотистого.

Найкращі олії для смаження

Для смаження найкраще підходить соняшникова олія завдяки температурі диму понад 200 ℃. Рафіновані ріпакова та оливкова олії також можуть бути використані, хоча їхня жаростійкість залежить від сорту. Варто уникати використання олій холодного віджиму для смаження.

За даними фахівців, найнебезпечнішою олією для смаження є рослинна олія холодного віджиму.

Раніше ми писали про користь рицинової олії проти пігментних плям.