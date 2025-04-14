Зеленський відповів, як ставиться до “бізнесу” між США та РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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У бізнесі має значення, хто є твоїми партнерами. Тому не добре мати справи з вбивцями, наприклад, з росіянами, які щодня вбивають українців.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі «60 Minutes» на телеканалі CBS News.

«Може, я не така прагматична людина, але я не вважаю, що з вбивцями треба вести бізнес. Для мене не все одно, з ким вести бізнес. Я сам прийшов із бізнесу. Для мене ніколи не було в моєму бізнесі все одно, з ким заробляти гроші. Розумієте, може, це моє ставлення. І мені не все одно, яким чином заробляти гроші. І мені не все одно, скільки людей навколо постраждає через ті чи інші контракти. Для мене successful story of business — це не тільки коли у партнерів щось вийшло, а ще і коли навколо люди щасливі, це щось їм приносить. Коли робітники в твоєму бізнесі щасливі, вони посміхаються, вони вдячні, що вони є джерелом натхнення цих успіхів. Вони відчувають себе командою», — сказав Зеленський.

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Він зазначив, що вважає бізнес між Сполученими Штатами та Росією «вибором США».

«Я до цього добре не ставлюся. Але я поважаю суверенітет Америки та суверенний вибір США. Я просто вважаю, що все-таки люди перед усім. Люди — найбільша цінність. Тому мені здається, що пріоритети повинні бути в іншому. Спочатку треба Путіна поставити на місце, а потім з ним мати ті чи інші економічні відносини», — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чи працюватиме часткове припинення вогню. На думку президента, Путін не може нічого вимагати, і ця позиція повинна йти навіть не від України, а від США.