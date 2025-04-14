Чоловік прийшов на співбесіду на 25 хвилин раніше і втратив роботу

Співбесіда / © unsplash.com

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Пунктуальність часто вважається чеснотою, особливо коли йдеться про співбесіди. Однак нещодавній вірусний допис на LinkedIn спричинив палкі дебати в Мережі після того, як власник бізнесу заявив, що він відмовив претенденту на роботу за те, що той прийшов на співбесіду занадто рано.

Метью Прюетт, власник клінінгової компанії в Атланті, поділився своїм досвідом, розповівши, що кандидат на посаду офісного адміністратора прийшов на 25 хвилин раніше запланованого часу — саме це стало основним фактором, який вплинув на його рішення не наймати претендента на роботу.

«Минулого тижня у мене був кандидат, який прийшов на співбесіду на 25 хвилин раніше. Це стало основним вирішальним фактором, чому я не взяв його на роботу», — написав Прюетт, запрошуючи висловити свою думку про те, чи є доречним прихід на співбесіду «значно» раніше запланованого терміну.

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Допис бізнесмена / © LinkedIn

Коли допис почав набирати популярність, Прюетт пояснив причину, зазначивши, що, хоча прийти трохи раніше, як правило, бажано, запізнення може свідчити про поганий тайм-менеджмент або брак соціальної обізнаності. «Приходити рано — це добре. Надзвичайно ранній прихід може свідчити про те, що людина не вміє рахувати час або очікує, що їй пристосуються. Це також змусило мене відчути поспіх», — пояснив він, додавши, що в його маленькому офісі ранній прихід спричинив дискомфорт, оскільки кандидат міг підслухати ділові розмови.

Бізнесмен підкреслив, що етикет співбесіди зазвичай дозволяє кандидатам приходити на п’ять-п’ятнадцять хвилин раніше, але все, що виходить за рамки цього часу, може бути сприйнято як неуважність.

Допис швидко став вірусним, розділивши думки користувачів. Одні підтримали позицію Прюетта, інші поквапилися захистити кандидата: «Абсолютно ні. Що за безглузда оцінка. Надішліть його до мене. Я негайно візьму його на роботу», «А якщо його єдиним транспортом був автобус, або він не міг контролювати час свого прибуття? Він зробив те, що повинен був зробити, щоб не запізнитися».

Нагадаємо, про що категорично не можна говорити під час співбесіди.