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У сукні-сорочці та золотих балетках: принцеса Беатріс із чоловіком приїхала до Бахрейну
У Бахрейні зараз зібралося багато членів британської королівської родини.
Принцеса Беатріс приїхала разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці на Гран-прі Бахрейну Формули-1 на Bahrain International Circuit. Разом з ними було помічено сестру Беатріс — принцесу Євгенію, а також Зару Тіндалл.
Беатріс носила білу сукню-сорочку в чорний принт від Sezane, взула золоті балетки від Zara, була в сонцезахисних окулярах Ray Ban, а руде волосся розпустила.
Поруч із принцесою був зображений її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці. Він був одягнений у блакитну сорочку, пісочні штани і взутий у руді замшеві туфлі.
Нагадаємо, кількома днями раніше аналогічний захід у Бахрейні відвідали Зара та Майк Тіндалли.
А буквально вчора фотограф спадкового принца Йорданії Хусейна також опублікував знімок з візиту Його Високості та його родини до Бахрейну.