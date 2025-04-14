У сукні-сорочці та золотих балетках: принцеса Беатріс із чоловіком приїхала до Бахрейну

Принцеса Беатріс / © Getty Images

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Принцеса Беатріс приїхала разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці на Гран-прі Бахрейну Формули-1 на Bahrain International Circuit. Разом з ними було помічено сестру Беатріс — принцесу Євгенію, а також Зару Тіндалл.

Беатріс носила білу сукню-сорочку в чорний принт від Sezane, взула золоті балетки від Zara, була в сонцезахисних окулярах Ray Ban, а руде волосся розпустила.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Поруч із принцесою був зображений її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці. Він був одягнений у блакитну сорочку, пісочні штани і взутий у руді замшеві туфлі.

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Нагадаємо, кількома днями раніше аналогічний захід у Бахрейні відвідали Зара та Майк Тіндалли.

Зоря і Майк Тіндалли / © Getty Images

А буквально вчора фотограф спадкового принца Йорданії Хусейна також опублікував знімок з візиту Його Високості та його родини до Бахрейну.