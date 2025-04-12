Росія намагаються створити "сіру зону" на Сумщині: деталі від ДПСУ

Війна. / © Associated Press

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Військові РФ не припиняють обстріли прикордонних Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Загарбники намагаються розширити зону боїв на території України.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДСНС Андрій Демченко.

Представник Держприкордонслужби наголошує, що кількість випущених снарядів не зменшується, а навпаки збільшується. Окупанти застосовують удари за допомогою дронів: скиди, FPV-дрони і БпЛА на оптоволокні. Більшість обстрілів припадає на Сумщину та Харківщину.

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"Найбільш загрозлива ситуація залишається у межах Сумської та Харківської областей. Якщо говорити про Харківщину, то це ті напрямки, де ворог ще минулого року почав наступальні дії - Вовчанськ і Липці", - наголосив речник.

За словами Демченка, зараз противник не припиняє спроб розширити зону боїв на території України, проводячи штурмові дії, залучаючи техніку та особовий склад, але завдяки діям українських воїнів не може досягти своїх цілей.

За словами Демченка, в Сумській області росіяни продовжують тактику застосування ворогом малих штурмових груп. Зокрема, в напрямку населених пунктів Новеньке, Басівка і Журавка, застосовуючи малі штурмові групи. Наразі росіяни зараз не застосовують колони броньованої техніки для того, щоб штурмувати наш кордон.

За його словами, ворог застосовує саме малі штурмові групи, які засилає на територію України для того, щоб вони могли закріпитися, створити "сіру зону" і перекинути зону активних боїв саме на територію Україну.

"Але наші воїни наносять ураження цим групам, застосовуючи все наявне озброєння", - наголосив речник ДПСУ.