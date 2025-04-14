Якою буде погода на Великдень: синоптикиня дала прогноз

Кішка / © Pexels

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До України нарешті прийшло тепло і відступили нічні заморозки. Поле високого атмосферного тиску забезпечить суху погоду без опадів. Поступово підвищуватиметься не лише денна температура, а й нічна.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха в коментарі NV.

Опади цього тижня не передбачаються. Лише 15 квітня на Закарпатті та Прикарпатті дощитиме, а потім у середу на заході подекуди будуть невеликі короткочасні дощі.

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«Денна температура буде приємною, комфортною, весняною», — повідомила синоптикиня.

Від середи, 16 квітня, стовпчики термометрів покажуть +17…+22 градусів. У південних областях наприкінці тижня навіть +18–25 градусів. Ночі також стануть теплішими.

За словами Птухи, також синоптична картина впродовж усього тижня: до +11 вночі, а вдень по країні в межах +18…+24 по країні.

Таким очікується й Великдень — теплий, сухий і з проясненнями. Лише трохи свіжіше буде в Карпатському регіоні — вдень +14…+19 градусів. Задощить наприкінці тижня хіба в деяких західних областях, зокрема на Закарпатті.

Нагадаємо, раніше садівники розповіли, як заморозки вплинуть на плодові дерева.