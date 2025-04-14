Какая будет погода на Пасху: синоптик дала прогноз

Кошка. / © Pexels

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В Украину наконец-то пришло тепло и отступили ночные заморозки. Поле высокого атмосферного давления обеспечит сухую погоду без осадков. Постепенно будет увеличиваться температура не только дневная, но и ночная.

Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха в комментарии NV.

Осадков на этой неделе не предполагается. Лишь 15 апреля в Закарпатье и Прикарпатье будет дождь, а затем в среду - на западе местами будут небольшие кратковременные дожди.

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"Дневная температура будет приятной, комфортной, весенней", - сообщила синоптик.

Со среды, 16 апреля, столбики термометров покажут +17…+22 градусов. В южных областях в конце недели даже +18-25 градусов. Ночи также станут более теплыми.

По словам Птухи, также синоптическая картина на протяжении всей недели: до +11 ночью, а днем в пределах +18…+24 по стране.

Такую ожидается и Пасха — теплая, сухая и с прояснениями. Лишь немного свежее будет в Карпатском регионе - днем +14…+19 градусов. Подойдет в конце недели разве что в некоторых западных областях, в частности на Закарпатье.

Напомним, ранее садоводы рассказали, как заморозки повлияют на плодовые деревья.