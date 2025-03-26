Які плани росіян щодо Сумщини: в ДПСУ розповіли про дії ворога

Російські війська намагаються закріпитися на Сумщині, але українські сили не дають їм просунутися.

Росіяни надалі намагаються накопичити сили і закріпитися в районі населених пунктів Новеньке та Журавка Сумської області. Таким чином ворог прагне відокремити українські війська, які підтримують операцію в Курській області, або перерізати їм логістичні шляхи.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів на брифінгу.

Демченко зазначив, що зараз прикута увага до двох населених пунктів на Сумщині: Новеньке та Журавка. Речник ДПСУ описав дії російських військ у тій місцевості.

"Противник, на жаль, не припиняє спроби зайти на нашу території, перетнувши кордон, щоб накопичитись і розширити зону активних бойових дій вже на території України", – сказав Демченко.

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Він додав, що російські окупанти заходять невеликими групами.

Свою чергою підрозділи Держприкордонслужби і Збройних сил України не дозволяють загарбникам закріпитися на території.

"Наші бійці знищують ці групи, не даючи їм накопичитись", – наголосив речник прикордонників.

Нагадаємо, раніше начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов інформував, що у прикордонних районах Сумщини фіксуються спроби прориву російських ДРГ малими групами.