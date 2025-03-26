Protech Solutions допомагає українським лікарям працювати на рівні європейської медицини

Вісім українських анестезіологів із Києва, Львова, Одеси та Рівного пройшли стажування у провідних клініках Варшави.

Поїздку організувала компанія Protech Solutions у співпраці з GE Healthcare.

Мета проста й важлива — дати лікарям не лише доступ до сучасного обладнання, а й можливість навчитися працювати з ним максимально ефективно.

Протягом кількох днів українські медики відвідували відділення інтенсивної терапії та операційні польських лікарень, спілкувалися з колегами, дізнавалися про нові підходи до анестезії, вентиляції легень, цифровізації медичного процесу.

«Просто поставити сучасний апарат у лікарні — замало. Важливо, щоб лікарі вміли ним користуватися, розуміли нові протоколи і могли ефективно застосовувати це у щоденній роботі. Саме тому ми інвестуємо не лише в техніку, а й у навчання», — говорить Уляна Мінаєва, керівниця напрямку анестезіології, неонатології та кардіології GE Healthcare в Україні.

Стажування дало лікарям і практичні навички, і розуміння, як можна оптимізувати роботу лікарень в Україні.

«У Польщі все максимально автоматизовано. Лікарі не витрачають час на папери, тому більше уваги приділяють пацієнтам. Це реальний приклад, як цифровізація змінює медицину», — розповідає Володимир Соцький, лікар-анестезіолог клінічної лікарні “Феофанія”.

А Сергій Середа, асистент кафедри анестезіології НМУ ім. О.О. Богомольця, зазначає:

«Нас вразив підхід до вентиляції легень — сучасні методи, які значно підвищують ефективність лікування. Ці знання ми вже можемо застосовувати в Україні».

Наталія Тугай, власниця та керуючий партнер Protech Solutions Україна

Ольга Крамарева, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії ТОР Clinic Денис, додає:

«Ми побачили, як можна організувати процес так, щоб медична допомога була швидкою, якісною і результативною. Це дуже цінно».