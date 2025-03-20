Російські ДРГ атакують Сумщину: чи є загроза прориву

Наразі окупанти не застосовують важку техніку для прориву.

У прикордонних районах Сумської області фіксують спроби прориву російських ДРГ. Окупанти намагаються пробратися малими групами, але українські військові оперативно знищують їх.

Про це повідомив начальник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон” Івана Шевцова в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська пробують заходити групами по 2-3 військовослужбовці на різних напрямках.

“Це більше схоже на розвідувально-диверсійні групи. Маленькими групами ворог намагається заходити на певних напрямках”, – розповів Шевцов.

Українські захисники миттєво реагують на ці дії та ліквідовують російських диверсантів.

Нагадаємо, за останній час вдалося певною мірою стабілізувати ситуацію по відтинку Фиголівка-Дворічна-Западне, що в Харківській області. Після витіснення росіян з Фиголівки, українські військові успішно ліквідовують їх при спробах просунутися та відновити контроль над селом. Подібне відбувається і по всій лінії утворених плацдармів.

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