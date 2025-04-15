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ТСН в социальных сетях

Падре Назарий Бигун

Падре Назарий Бигун

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин
Падре Назарий Бигун

Когда можно печь паску: ответ священника ПЦУ (видео)

Назарий Бигун назвал лучшее время для приготовления пасхальной выпечки.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

Настоятель Свято-Андреевского храма Православной Церкви Украины и директор благотворительного фонда «Твоя любовь» Назарий Бигун рассказал, в какие дни Страстной недели разрешено выпекать паски.

В своем видеообращении на платформе TikTok падре Назарий объяснил, что печь паску можно в Страстный понедельник и Страстный вторник, однако отметил, что это еще довольно рано. Лучшее время для приготовления пасхальной выпечки — Страстная среда, Страстный четверг и Страстная суббота.

Священник подчеркнул, что Страстная пятница — день особого траурного значения, когда христиане вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа. В этот день в храмах совершают чин похорон Спасителя и выносят Плащаницу.

«Кто начинает варить есть и выпекать тогда, когда умер наш отец, мать или кто-нибудь из близких? Никто этого не делает. В этот день мы должны прийти в храм Божий, поблагодарить Господа, особенно за то, что он добровольно пошел на смерть за каждого из нас», — объяснил отец Назарий.

Таким образом, чтобы не нарушить духовный смысл событий Страстной недели, следует воздержаться от приготовления праздничных блюд в пятницу и посвятить этот день молитве и воспоминанию о жертве Христа.

Напомним, какие основные традиции самого светлого церковного дня года — Воскресение Христово.

Дата публикации
Количество просмотров
121
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