Цены на бензин и переход на евро: экономист дал советы государству

Цены на бензин

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Цены на нефть в мире падают, а стоимость бензина в Украине почти неизменна. Следовательно, государство должно вмешаться. А еще государству следует перейти на евро как резервную валюту.

Такое мнение экономист Александр Савченко выразил в эфире «Новыны.LIVE».

«Цены на бензин должны упасть существенно и государство за этим должно следить. А то входит, нефть просела где-то на 8-9 долларов за баррель, а цены — ну на 1% упали. Надо, чтобы цены на бензин, дизель догоняли цены на нефть. Нам это выгодно, и, по сути, это положительно будет влиять на благосостояние украинцев. Я предусматриваю торможение некоторой инфляции именно из-за транспортного фактора — транспорт может стать дешевле», — рассказал эксперт.

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Он также выразил мнение, что доллар должен оставаться главной резервной валютой в мире, однако в Украине следует пытаться переходить на евро.

«Наша задача — чтобы не развалилась мировая финансовая система, чтобы доллар оставался главной резервной валютой. А в Украине нужно пытаться переходить на евро. Потому что переводы людей, работающих и живущих в Евросоюзе, немного увеличиваются, чем в долларах. Но это уже вопрос будущего. Не так легко сделать», — рассказал Савченко.

Напомним, эксперты зафиксировали, что украинцы и бизнес переходят на расчеты в евро, а также оценили, какая участь ожидает доллар.