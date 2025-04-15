Военный сможет сам выбрать, кому поступят выплаты в случае его гибели

Война / © ТСН

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Кабмин обновил правила выплат семьям пропавших без вести военных, попавших в плен или погибших.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Правительство внесло соответствующие изменения в два постановления:

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Постановление №884 — о самой выплате:

Денежное обеспечение будет ежемесячно получать лицо, которое указал военный в своем распоряжении.

Сумма будет рассчитываться с учетом:

— индексации;

— перемен в выслуге лет;

— актуального денежного довольствия.

Предстоит подать заявление с комплектом документов. Решение о выплате/отказе принимает командир части.

Четко определено, когда начинаются и когда прекращаются выплаты, а также в каких случаях они не производятся.

Постановление №550 — о личном распоряжении военного:

Военный передает командиру письменное распоряжение, где указывает, кому и что выплачивать, если с ним что-нибудь случится.

Обязательно указываются:

— ФИО и данные получателя;

— объем выплат;

— подпись военного (удостоверяется уполномоченным лицом).

Распоряжение хранится в личном деле. Его можно заменить или отменить, если новое.

Напомним, Кабмин обновил порядок бронирования для военнообязанных.