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Военный сможет сам выбрать, кому поступят выплаты в случае его гибели
Распоряжение хранится в личном деле, его можно заменить или отменить, если новое.
Кабмин обновил правила выплат семьям пропавших без вести военных, попавших в плен или погибших.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Правительство внесло соответствующие изменения в два постановления:
Постановление №884 — о самой выплате:
Денежное обеспечение будет ежемесячно получать лицо, которое указал военный в своем распоряжении.
Сумма будет рассчитываться с учетом:
— индексации;
— перемен в выслуге лет;
— актуального денежного довольствия.
Предстоит подать заявление с комплектом документов. Решение о выплате/отказе принимает командир части.
Четко определено, когда начинаются и когда прекращаются выплаты, а также в каких случаях они не производятся.
Постановление №550 — о личном распоряжении военного:
Военный передает командиру письменное распоряжение, где указывает, кому и что выплачивать, если с ним что-нибудь случится.
Обязательно указываются:
— ФИО и данные получателя;
— объем выплат;
— подпись военного (удостоверяется уполномоченным лицом).
Распоряжение хранится в личном деле. Его можно заменить или отменить, если новое.
Напомним, Кабмин обновил порядок бронирования для военнообязанных.