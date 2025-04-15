ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

Ціни на бензин та перехід на євро: економіст дав поради державі

Економіст радить уряду втрутитися в ціноутворення на пальне та переглянути валютну політику. Чому саме євро має стати орієнтиром?

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ціни на бензин

Ціни на бензин

Ціни на нафту у світі падають, а вартість бензину в Україні майже незмінна. Відтак, держава має втрутитися. А ще державі слід перейти на євро як резервну валюту.

Таку думку економіст Олександр Савченко висловив у ефірі «Новини.LIVE».

«Ціни на бензин мають впасти суттєво і держава за цим має слідкувати. А то входить, нафта просіла десь на 8-9 доларів за барель, а ціни — ну на 1% десь впали. Треба, щоб ціни на бензин, дизель доганяли ціни на нафту. Нам це вигідно, і по-суті це позитивно буде впливати на добробут українців. Я передбачаю гальмування деякої інфляції саме через транспортний фактор — транспорт може стати дешевшим», — розповів експерт.

Він також висловив думку, що долар має залишатися головною резервною валютою у світі, однак в Україні слід намагатися переходити на євро.

«Наше завдання — щоб не розвалилася світова фінансова система, щоб долар залишався головною резервною валютою. А в Україні треба намагатися переходити на євро. Тому що перекази людей, які працюють, живуть в Євросоюзі, трішки збільшуються, ніж в доларах. Але це вже питання майбутнього. Не так легко зробити», — розповів Савченко.

Нагадаємо, експерти зафіксували, що українці та бізнес переходять на розрахунки в євро, а також оцінили, яка доля чекає на долар.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
246
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie