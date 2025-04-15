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Ціни на бензин та перехід на євро: економіст дав поради державі
Економіст радить уряду втрутитися в ціноутворення на пальне та переглянути валютну політику. Чому саме євро має стати орієнтиром?
Ціни на нафту у світі падають, а вартість бензину в Україні майже незмінна. Відтак, держава має втрутитися. А ще державі слід перейти на євро як резервну валюту.
Таку думку економіст Олександр Савченко висловив у ефірі «Новини.LIVE».
«Ціни на бензин мають впасти суттєво і держава за цим має слідкувати. А то входить, нафта просіла десь на 8-9 доларів за барель, а ціни — ну на 1% десь впали. Треба, щоб ціни на бензин, дизель доганяли ціни на нафту. Нам це вигідно, і по-суті це позитивно буде впливати на добробут українців. Я передбачаю гальмування деякої інфляції саме через транспортний фактор — транспорт може стати дешевшим», — розповів експерт.
Він також висловив думку, що долар має залишатися головною резервною валютою у світі, однак в Україні слід намагатися переходити на євро.
«Наше завдання — щоб не розвалилася світова фінансова система, щоб долар залишався головною резервною валютою. А в Україні треба намагатися переходити на євро. Тому що перекази людей, які працюють, живуть в Євросоюзі, трішки збільшуються, ніж в доларах. Але це вже питання майбутнього. Не так легко зробити», — розповів Савченко.
Нагадаємо, експерти зафіксували, що українці та бізнес переходять на розрахунки в євро, а також оцінили, яка доля чекає на долар.