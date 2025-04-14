Чи підніматимуть знову податки для українців: нардеп відповів

Податки / © pixabay.com

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Чинний парламент навряд чи підніме податки для українців знову.

Про це заявив народний депутат Павло Бакунець в ефірі День.LIVE .

Нардеп повідомив, що цьогоріч для наповнення державного бюджету потрібно приблизно 40 мільярдів гривень.

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«І хоча ця сума зростатиме в майбутньому через розширення соціальних виплат, вона все ще далека від масштабних сотень мільярдів», — зазначив Бакунець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від початку 2025 року підприємці в населених пунктах до 5000 жителів зобов’язані приймати оплату банківськими картками. Це стосується як магазинів, так і надавачів платних послуг.

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