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Чи підніматимуть знову податки для українців: нардеп відповів
Цьогоріч для наповнення державного бюджету потрібно приблизно 40 мільярдів гривень.
Чинний парламент навряд чи підніме податки для українців знову.
Про це заявив народний депутат Павло Бакунець в ефірі День.LIVE.
Нардеп повідомив, що цьогоріч для наповнення державного бюджету потрібно приблизно 40 мільярдів гривень.
«І хоча ця сума зростатиме в майбутньому через розширення соціальних виплат, вона все ще далека від масштабних сотень мільярдів», — зазначив Бакунець.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від початку 2025 року підприємці в населених пунктах до 5000 жителів зобов’язані приймати оплату банківськими картками. Це стосується як магазинів, так і надавачів платних послуг.
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