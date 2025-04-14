ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Чи підніматимуть знову податки для українців: нардеп відповів

Цьогоріч для наповнення державного бюджету потрібно приблизно 40 мільярдів гривень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Податки

Податки / © pixabay.com

Чинний парламент навряд чи підніме податки для українців знову.

Про це заявив народний депутат Павло Бакунець в ефірі День.LIVE.

Нардеп повідомив, що цьогоріч для наповнення державного бюджету потрібно приблизно 40 мільярдів гривень.

«І хоча ця сума зростатиме в майбутньому через розширення соціальних виплат, вона все ще далека від масштабних сотень мільярдів», — зазначив Бакунець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від початку 2025 року підприємці в населених пунктах до 5000 жителів зобов’язані приймати оплату банківськими картками. Це стосується як магазинів, так і надавачів платних послуг.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie