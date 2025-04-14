ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Будут ли снова поднимать налоги для украинцев: нардеп ответил

В этом году для наполнения государственного бюджета нужно около 40 миллиардов гривен.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Налоги

Налоги / © pixabay.com

Действующий парламент вряд ли поднимет налоги для украинцев снова.

Об этом заявил народный депутат Павел Бакунец в эфире День.LIVE.

Нардеп сообщил, что в этом году для наполнения государственного бюджета нужно около 40 миллиардов гривен.

«И хотя эта сумма будет расти в будущем из-за расширения социальных выплат, она все еще далека от масштабных сотен миллиардов», — отметил Бакунец.

Напомним, ранее мы писали о том, что с начала 2025 года предприниматели в населенных пунктах до 5000 жителей обязаны принимать оплату банковскими картами. Это касается как магазинов, так и поставщиков платных услуг.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
109
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie