Будут ли снова поднимать налоги для украинцев: нардеп ответил

Налоги / © pixabay.com

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Действующий парламент вряд ли поднимет налоги для украинцев снова.

Об этом заявил народный депутат Павел Бакунец в эфире День.LIVE .

Нардеп сообщил, что в этом году для наполнения государственного бюджета нужно около 40 миллиардов гривен.

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«И хотя эта сумма будет расти в будущем из-за расширения социальных выплат, она все еще далека от масштабных сотен миллиардов», — отметил Бакунец.

Напомним, ранее мы писали о том, что с начала 2025 года предприниматели в населенных пунктах до 5000 жителей обязаны принимать оплату банковскими картами. Это касается как магазинов, так и поставщиков платных услуг.

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