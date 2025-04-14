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Будут ли снова поднимать налоги для украинцев: нардеп ответил
В этом году для наполнения государственного бюджета нужно около 40 миллиардов гривен.
Действующий парламент вряд ли поднимет налоги для украинцев снова.
Об этом заявил народный депутат Павел Бакунец в эфире День.LIVE.
Нардеп сообщил, что в этом году для наполнения государственного бюджета нужно около 40 миллиардов гривен.
«И хотя эта сумма будет расти в будущем из-за расширения социальных выплат, она все еще далека от масштабных сотен миллиардов», — отметил Бакунец.
Напомним, ранее мы писали о том, что с начала 2025 года предприниматели в населенных пунктах до 5000 жителей обязаны принимать оплату банковскими картами. Это касается как магазинов, так и поставщиков платных услуг.
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