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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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413
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Мобілізація в Україні: 17-річним дали час до 31 липня

Їм потрібно зробити це у період до 31 липня 2025 року. Раніше це можна було зробити лише до березня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
17-річні юнаки можуть стати на облік у два способи

17-річні юнаки можуть стати на облік у два способи / © ТСН.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким, від 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік.

Про це нагадали Житомирський ТЦК та СП.

У ТЦК зазначили, якщо особа вчасно не стала на облік, то їй потрібно особисто прибути до центру. У такому випадку на хлопця можуть накласти штраф від 17 000 до 25 000 гривень.

Відтепер, щоб стати на військовий облік, у юнаків будуть два шляхи: електронний кабінет призовника з використанням електронної ідентифікації (дуже актуально для тих, хто наразі перебуває за кордоном) або ж особистий похід у ТЦК і заповнення там певного переліку документів. Це, наприклад, медичні характеристики, щоб розуміти чи в людини є проблеми зі здоров’ям. А також надання копій документів, що посвідчують особу, та фотокарток.

Нагадаємо, законодавча ініціатива передбачає, що від 2025 року строкову службу буде скасовано, а натомість запроваджено базову загальновійськову підготовку. Вона стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме для студентів закладів вищої освіти та для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих.

18 травня 2024 року набрав чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов’язані, призовники і резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Оновити дані можна у мобільному застосунку «Резерв+».

Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.

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