Мобилизация в Украине: 17-летним дали время до 31 июля

17-летние юноши могут стать на учет в два способа / © ТСН.ua

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому, с 1 января по 31 июля граждане Украины мужской статьи, которым исполняется 17 лет, должны стать на военный учет.

Об этом напомнили Житомирский ТЦК и СП.

В ТЦК отметили, если лицо вовремя не встало на учет, то ему нужно лично прибыть в центр. В таком случае на молодого человека могут наложить штраф от 17 000 до 25 000 гривен.

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Теперь, чтобы стать на военный учет, у парней будут два пути: электронный кабинет призывника с использованием электронной идентификации (очень актуально для тех, кто сейчас находится за границей) или личный поход в ТЦК и заполнение там определенного перечня документов. Это, например, медицинские характеристики, чтобы понимать, есть ли у человека проблемы со здоровьем. А также предоставление копий документов, удостоверяющих личность, и фотографий.

Напомним, законодательная инициатива предусматривает, что с 2025 года срочная служба будет отменена, а введена базовая общевойсковая подготовка. Она стартует 1 сентября 2025 года и будет проходить для студентов учреждений высшего образования и для граждан, впервые планирующих поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих.

18 мая 2024 вступил в силу закон о мобилизации. Среди прочего он предполагает, что все военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные. Обновить данные можно в мобильном приложении «Резерв+».

Законодательство Украины предусматривает мобилизацию военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет.