В Финляндии сообщили, откроют ли границу с РФ

Флаг Финляндии / © Associated Press

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Министерство внутренних дел Финляндии сообщило, что все контрольно-пропускные пункты на восточной сухопутной границе с Россией останутся закрытыми.

Об этом пишет yle.

Как известно, правительство поэтапно закрыло восточную границу в конце 2023 года, в конце концов закрыв все контрольно-пропускные пункты в декабре того же года. Это произошло на фоне подозрений, что Россия намеренно подталкивает мигрантов к контрольно-пропускным пунктам, чтобы оказывать давление на финские власти.

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"На основании имеющейся у финской власти информации риск того, что инструментальная миграция восстановится и расширится, как это наблюдалось ранее, остается вероятным. Если это явление продолжится, оно будет представлять серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии", — говорится в заявлении.

Ранее речь шла о том, что Финляндия не планирует отправлять миротворцев в Украину, поскольку этот вопрос не актуален в нынешних условиях войны.