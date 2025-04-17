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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Фінляндії повідомили, чи відкриють кордон з РФ

Є загроза нацбезпеці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Фінляндії

Прапор Фінляндії / © Associated Press

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило, що всі контрольно-пропускні пункти на східному сухопутному кордоні з Росією наразі залишаться закритими.

Про це пише yle.

Як відомо, уряд поетапно закрив східний кордон наприкінці 2023 року, зрештою закривши всі контрольно-пропускні пункти в грудні того ж року. Це сталося на тлі підозр, що Росія навмисно підштовхує мігрантів до контрольно-пропускних пунктів, щоб чинити тиск на фінську владу.

"На підставі інформації, яка є у фінської влади, ризик того, що інструментальна міграція відновиться і розшириться, як це спостерігалося раніше, залишається ймовірним. Якщо це явище продовжиться, воно становитиме серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку Фінляндії”, — йдеться у заяві.

Раніше йшлося про те, що Фінляндія не планує відправляти миротворців в Україну, оскільки це питання не є актуальним у нинішніх умовах війни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
225
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