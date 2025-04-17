День ангела 17 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 17 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 17 квітня

17 квітня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Михайла, Олександра, Семена, Федора.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає чуйним, неквапливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві справедливий, вихований. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим.

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Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає доброзичливим, романтичним.

Семен — давньоєврейське походження, означає “почутий Богом в молитві”. В дитинстві щирий і хороший друг. В дорослому віці стає справедливим, не любить бездіяльності.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві повільний, спокійний. В дорослому віці стає міцним, працьовитим.

День ангела 17 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з чудовим святом! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі підтримку і благословення. Бажаю здоров’я, гармонії та щастя, щоб кожен день приносив лише радість і удачу!

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Дорогий друже! Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел завжди вів тебе до правильного шляху, допомагав долати труднощі і оберігав від усього поганого. Нехай твоє серце наповнюється спокоєм і любов’ю.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато світла і добра. Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди був з тобою, а ти відчував його присутність у кожному моменті свого життя. Будь щасливий і здоровий!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай у цей день твій Ангел дарує тобі безмежну любов і теплоту. Бажаю благословення на всі твої починання і нехай життя буде сповнене тільки яскравих моментів і удачі.

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі бути під надійним захистом твого Ангела-охоронця, щоб серце було спокійним, а душа — щасливою. Нехай у житті буде більше радості, ніж суму, і нехай цей день принесе тільки найкраще!