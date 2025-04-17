ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

День ангела 17 квітня: кого та як вітати з іменинами

17 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 17 квітня, день ангела

Який сьогодні, 17 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 17 квітня

17 квітня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Михайла, Олександра, Семена, Федора.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає чуйним, неквапливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві справедливий, вихований. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає доброзичливим, романтичним.

Семен — давньоєврейське походження, означає “почутий Богом в молитві”. В дитинстві щирий і хороший друг. В дорослому віці стає справедливим, не любить бездіяльності.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві повільний, спокійний. В дорослому віці стає міцним, працьовитим.

День ангела 17 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 17 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з чудовим святом! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі підтримку і благословення. Бажаю здоров’я, гармонії та щастя, щоб кожен день приносив лише радість і удачу!

***

Дорогий друже! Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел завжди вів тебе до правильного шляху, допомагав долати труднощі і оберігав від усього поганого. Нехай твоє серце наповнюється спокоєм і любов’ю.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато світла і добра. Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди був з тобою, а ти відчував його присутність у кожному моменті свого життя. Будь щасливий і здоровий!

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай у цей день твій Ангел дарує тобі безмежну любов і теплоту. Бажаю благословення на всі твої починання і нехай життя буде сповнене тільки яскравих моментів і удачі.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі бути під надійним захистом твого Ангела-охоронця, щоб серце було спокійним, а душа — щасливою. Нехай у житті буде більше радості, ніж суму, і нехай цей день принесе тільки найкраще!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie