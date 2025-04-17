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У Миколаєві сталися вибухи
Місцева влада вибухи підтвердила.
Зранку 17 квітня у Миколаєві сталися потужні вибухи. В області від 07:22 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти “Суспільного”, - інформує видання.
Зауважимо, що військові попереджали про безпілотники, що фіксують у регіоні. Окрім того, оголошена ракетна небезпека, є загроза балістики.
Своєю чергою, місцева влада вибухи підтвердила. Зокрема, очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім лаконічно написав: Миколаїв, ховаємось”.
Нагадаємо, аналітики France 24 назвали цинічну мету, яку переслідував “фюрер” РФ Володимир Путін своїми ударами по Сумах. Ескалація розпочалася після того, як РФ повернула контроль над ділянкою на Курщині.