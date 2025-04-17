У Миколаєві сталися вибухи

Вибух.

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Зранку 17 квітня у Миколаєві сталися потужні вибухи. В області від 07:22 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти “Суспільного”, - інформує видання.

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Зауважимо, що військові попереджали про безпілотники, що фіксують у регіоні. Окрім того, оголошена ракетна небезпека, є загроза балістики.

Своєю чергою, місцева влада вибухи підтвердила. Зокрема, очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім лаконічно написав: Миколаїв, ховаємось”.

Нагадаємо, аналітики France 24 назвали цинічну мету, яку переслідував “фюрер” РФ Володимир Путін своїми ударами по Сумах. Ескалація розпочалася після того, як РФ повернула контроль над ділянкою на Курщині.

Дата публікації 14:11, 16.04.25 Кількість переглядів 24 "Таке діялось! Хай Господь милує"! Страхіття у Херсоні - місто накрило хвилею ударів