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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
224
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1 хв

У Миколаєві сталися вибухи

Місцева влада вибухи підтвердила.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух.

Зранку 17 квітня у Миколаєві сталися потужні вибухи. В області від 07:22 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти “Суспільного”, - інформує видання.

Зауважимо, що військові попереджали про безпілотники, що фіксують у регіоні. Окрім того, оголошена ракетна небезпека, є загроза балістики.

Своєю чергою, місцева влада вибухи підтвердила. Зокрема, очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім лаконічно написав: Миколаїв, ховаємось”.

Нагадаємо, аналітики France 24 назвали цинічну мету, яку переслідував “фюрер” РФ Володимир Путін своїми ударами по Сумах. Ескалація розпочалася після того, як РФ повернула контроль над ділянкою на Курщині.

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