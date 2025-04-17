В Николаеве произошли взрывы

Взрыв.

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С утра 17 апреля в Николаеве произошли мощные взрывы. В области от 07:22 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

“В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты “Общественного”, - сообщает издание.

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Заметим, что военные предупреждали о фиксирующих в регионе беспилотниках. Кроме того, объявлена ракетная опасность, есть угроза баллистики.

В свою очередь, местные власти взрывы подтвердили. В частности, глава областной военной администрации Виталий Ким лаконично написал: Николаев, скрываемся”.

Напомним, аналитики France 24 назвали циничную цель, которую преследовал "фюрер" РФ Владимир Путин своими ударами по Сумам. Эскалация началась после того, как РФ вернула контроль над участком в Курщине.

Дата публикации 14:11, 16.04.25 Количество просмотров 24 "Такое творилось! Пусть Господь милует"! Ужас в Херсоне - город накрыло волной ударов