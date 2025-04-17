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- Украина
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В Николаеве произошли взрывы
Местные власти взрывы подтвердили.
С утра 17 апреля в Николаеве произошли мощные взрывы. В области от 07:22 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
“В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты “Общественного”, - сообщает издание.
Заметим, что военные предупреждали о фиксирующих в регионе беспилотниках. Кроме того, объявлена ракетная опасность, есть угроза баллистики.
В свою очередь, местные власти взрывы подтвердили. В частности, глава областной военной администрации Виталий Ким лаконично написал: Николаев, скрываемся”.
Напомним, аналитики France 24 назвали циничную цель, которую преследовал "фюрер" РФ Владимир Путин своими ударами по Сумам. Эскалация началась после того, как РФ вернула контроль над участком в Курщине.