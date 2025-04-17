ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
845
Время на прочтение
1 мин

Потери России по состоянию на 17 апреля: Генштаб обновил данные

Оккупанты стремительно теряют и живую силу, и технику на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Getty Images

По состоянию на утро 17 апреля в сутки на фронте российские захватчики потеряли 1230 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 937440 (+1230) человек

  • танков — 10654 (+16)

  • боевых бронированных машин — 22217 (+54)

  • артиллерийских систем — 26442 (+65)

  • РСЗО — 1366 (+2) ед,

  • средства ПВО — 1135 (+3)

  • самолетов — 370

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 32925 (+88)

  • крылатые ракеты — 3145

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 44642 (+170)

  • специальная техника — 3807 (+3)

Напомним, ВСУ уничтожили бронегруппу РФ и сорвали прорыв оккупантов в Волчанск.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie