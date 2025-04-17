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Потери России по состоянию на 17 апреля: Генштаб обновил данные
Оккупанты стремительно теряют и живую силу, и технику на поле боя.
По состоянию на утро 17 апреля в сутки на фронте российские захватчики потеряли 1230 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 937440 (+1230) человек
танков — 10654 (+16)
боевых бронированных машин — 22217 (+54)
артиллерийских систем — 26442 (+65)
РСЗО — 1366 (+2) ед,
средства ПВО — 1135 (+3)
самолетов — 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 32925 (+88)
крылатые ракеты — 3145
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 44642 (+170)
специальная техника — 3807 (+3)
Напомним, ВСУ уничтожили бронегруппу РФ и сорвали прорыв оккупантов в Волчанск.