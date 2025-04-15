Потери россиян в 2025 году превысили показатели предыдущих лет — эксперт

Утраты армии РФ. / © Associated Press

Реклама

Потери российских войск в 2025 году уже превышают уровень 2024-го и 2023-го.

Об этом заявил военный эксперт Андрей Лакийчук в эфире FreeДом.

По его словам, нынешние боевые действия в Донецкой области, в частности в районе Покровска, стали для армии России еще более изнурительными.

Реклама

"Помните, о Бахмуте говорили, что это российская "мясорубка". Авдеевка - это тоже, оказывается, не "мясорубка" для россиян. Сейчас Покровск им покажется настоящей "мясорубкой"", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что РФ не успевает пополнять ряды армии даже в условиях активной мобилизации и материального стимулирования.

"И количество уничтоженных россиян не компенсируется призывом и набором, а также тем, сколько они платят личному составу, мобилизованному, чтобы пополнить ряды российской армии", - добавил он.

По оценке Лакийчука, именно эти потери мешают России накопить достаточно сил для масштабного наступления летом или осенью этого года.

"И когда сейчас мы говорим о попытках россиян начать наступление на Сумском направлении, на Харьковском, на Купянском направлении, - это все работа с теми силами и резервами, которые у них есть. Новых не прилагается. На каждом направлении россияне несут большие, иногда - огромные потери. Силы обороны Украины обрели золотую середину для уничтожения противника", – резюмировал эксперт.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля ВСУ уничтожили 935 160 солдат армии Российской Федерации.