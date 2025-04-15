Железный купол для Украины: что мешает создать ПВО собственного производства

ЗРК Patriot / Иллюстративное фото / © соцмережі

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Украина может создать собственные современные комплексы противовоздушной обороны, но для этого не хватает производственных мощностей.

Такое мнение высказал майор запаса военный обозреватель Алексей Гетьман в интервью Radio NV.

«Технологии самые современные, которых у нас нет, не нужны. Что такое ЗРК? Это радиолокационная станция, наблюдающая за целью. Это пусковая установка с ракетами, которые либо имеют головку самонаведения или попадают в цель непосредственно по сигналу от радиолокационной станции», — пояснил эксперт.

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По его мнению, Украина может взять за основу советские зенитно-ракетные комплексы «Бук», которые до сих пор находятся на вооружении и способны отслеживать и сбивать воздушные цели на дальности до 100 км.

«Вопрос — где брать для них ракеты. Мы уже сделали такой гибрид для “Буков“, адаптировать их не очень сложно было. Ну сложно, но не так что почти невозможно. Адаптировали западные ракеты и сейчас этот комплекс работает. Я думаю, что на базе таких комплексов должен разрабатываться наш уже непосредственно отечественный комплекс. Мы можем это сделать. Нам не хватает финансирования на этот проект, потому что там много ценного есть. И нам не хватает производственных возможностей», — добавил Гетьман.

Но пока Украина будет наращивать мощности своего ВПК, необходимые компоненты можно было бы покупать за границей, считает Алексей Гетьман.

Напомним, Украина работает над разработкой собственного комплекса ПВО Patriot. Киев ведет переговоры по частичной локализации производства с другими странами.

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