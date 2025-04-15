Богатые или бедные: ученые выяснили, какие люди добрее

Мужчина и женщина с долларами в руках / © Freepik

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Ученые выяснили, что богатые люди добрее, чем бедные, хотя и в незначительной степени.

Исследователи проанализировали данные более 2,3 миллионов человек со всего мира за пять десятилетий, пишет Times.

В общем, бедные люди демонстрируют менее щедрое и доброе поведение по отношению к другим — потому что они не могут себе этого позволить, выяснили эксперты.

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«Ограниченность ресурсов делает просоциальное поведение по отношению к другим более затратным для представителей низшего класса», — говорят они.

В психологии существует мнение, что люди с низким уровнем дохода добрее и щедрее по отношению к другим, чтобы укрепить социальные связи, которые могут помочь, когда наступают особенно трудные времена.

Противоположное мнение состоит в том, что более богатые люди добрее и щедрее просто потому, что они могут себе это позволить.

В разных «социокультурных контекстах» по всему миру можно сделать разные выводы о каждой теории, говорят ученые.

Чтобы узнать больше, эксперты из Нидерландов, Китая и Германии проанализировали результаты 471 независимого исследования, начиная с 1968 года.

Эти исследования изучали социальный класс (доход и образование) и «просоциальное» поведение — поведение, направленное на помощь другим людям или обществу в целом. Просоциальное поведение содержит помощь, обмен, пожертвования, сотрудничество, волонтерство, утешение других людей и заботу о животных.

В общей сложности данные представляют более 2,3 миллиона человек — детей, подростков и взрослых — из 60 стран мира, включая Китай, США, Германию, Испанию, Италию, Канаду, Швецию и Австралию.

Согласно результатам исследования, чем выше социальный класс, тем выше уровень просоциальности, что подтверждает последнюю теорию.

По словам автора исследования, профессора Пауля ван Ланге, психолога из Университета Вере в Амстердаме, разница была небольшой, но статистически значимой.

Связь между высшим социальным классом и высшей просоциальностью прослеживается в разных возрастных группах, обществах, континентах и культурных зонах.

«Независимо от того, как мы измеряли социальный класс, мы обнаружили небольшую положительную связь между высшим социальным классом и большей просоциальностью», — сказал он в интервью.

Интересно, что связь между классом и просоциальностью среди богатых была сильнее обстоятельств, когда другие могли видеть, что они занимаются благотворительностью. Это свидетельствует о том, что люди высшего класса хотят, чтобы их считали щедрыми, вероятно, из-за желаемой социальной выгоды.

Кроме того, связь была более сильной для фактического поведения, чем для заявленных намерений, что свидетельствует о том, что люди с более низким уровнем дохода хотят быть щедрыми, но не могут этого сделать.

Профессор ван Ланге также отметил, что, возможно, люди из низших социальных классов «более просоциальны в отношении окружающих, чем к людям в целом».

Новое исследование, проведенное под руководством Цзюньхуй Ву из Китайской академии наук и опубликованное в журнале Psychological Bulletin, может помочь устранить структурные барьеры на пути к просоциальности среди представителей низших классов.

«Это исследование может проинформировать политиков и практиков о потенциальных вмешательствах, которые могут способствовать сотрудничеству и просоциальному поведению среди разных социальных классов», — говорят авторы.

Согласно прошлогоднему исследованию, наше просоциальное поведение может зависеть от того, хорошо ли мы выспались. Между тем, просоциальное поведение посредством дарения подарков может снизить наше кровяное давление и частоту сердечных сокращений, как показало другое исследование.

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