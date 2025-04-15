К Земле летит двойной солнечный выброс: к чему готовиться

Солнечные выбросы / © Associated Press

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На Солнце зафиксировано редкое двойное извержение корональной массы, которое может спровоцировать умеренные геомагнитные бури и яркие полярные сияния на Земле.

Об этом сообщило издание Space.com.

12 и 13 апреля на нашей звезде произошли два мощных выброса плазмы в результате разрыва магнитных нитей. Эти облака заряженных частиц двигаются к Земле. Эксперты ожидают бури класса G2 — достаточно сильны, чтобы «раскрасить» небо на необычных широтах, в том числе в северных штатах США.

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«Эти солнечные бури, вероятно, будут двигаться медленно, но плотно, поэтому будут иметь хороший удар!» — заявила физикиня по космической погоде Тамита Сков в соцсети X.

Ожидается, что последствия солнечной активности достигнут Земли вечером 15 или утром 16 апреля. Однако точное время остается неопределенным — магнитосфера планеты реагирует на солнечные штормы с опозданием, а для полярных сияний требуется идеальное сочетание магнитных полей.

Напомним, Украина накрыла мощная магнитная буря 15 апреля.