До Землі летить подвійний сонячний викид: до чого готуватися

Сонячні викиди / © Associated Press

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На Сонці зафіксовано рідкісне подвійне виверження корональної маси, яке може спровокувати помірні геомагнітні бурі та яскраві полярні сяйва на Землі.

Про це повідомило видання Space.com.

12 та 13 квітня на нашій зірці відбулися два потужні викиди плазми в результаті розриву магнітних ниток. Ці хмари заряджених частинок рухаються до Землі. Експерти очікують бурі класу G2 — достатньо сильні, щоб «розфарбувати» небо на незвичайних широтах, зокрема в північних штатах США.

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«Ці сонячні бурі, ймовірно, рухатимуться повільно, але щільно, тому матимуть добрячий удар!» — заявила фізикиня з космічної погоди Таміта Сков у соцмережі X.

Очікується, що наслідки сонячної активності досягнуть Землі ввечері 15 або вранці 16 квітня. Однак точний час залишається невизначеним — магнітосфера планети реагує на сонячні шторми із запізненням, а для виникнення полярних сяйв потрібне ідеальне поєднання магнітних полів.

Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря 15 квітня.