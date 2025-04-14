Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Зубы

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Согласно новому исследованию ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории.

Об этом пишет Independent.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона говорят, что этот прорыв может привести к тому, что в будущем пациенты смогут выращивать утраченные зубы, предлагая альтернативу пломбам или зубным имплантатам.

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Команда разработала материал, имитирующий среду, необходимую для развития зуба, позволяющую клеткам посылать сигналы и начинать формировать зуб.

Доктор Ана Ангелова-Вольпони, директор регенеративной стоматологии Королевского колледжа Лондона, сказала, что это исследование может «революционизировать стоматологическую помощь».

В исследовании говорится, что некоторые животные, такие как акулы и слоны, обладают способностью отращивать новые зубы, но люди имеют только один комплект зубов во взрослом возрасте.

Способность к регенерации зубов стала значительным шагом вперед для стоматологии, считают исследователи.

В отличие от имплантатов и пломб, которые являются фиксированными и не могут адаптироваться со временем, исследование описывает, как выращенный в лаборатории зуб, изготовленный из собственных клеток пациента, может интегрироваться в челюсть и восстанавливаться, как естественный зуб.

Исследование, проведенное в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, длилось более десяти лет.

Сюэчен Чжан, научный сотрудник факультета стоматологии, оральных и черепно-лицевых наук, отмечает: «Пломбы — не самое лучшее решение для восстановления зубов. С течением времени они ослабляют структуру зуба, имеют ограниченный срок службы и могут привести к дальнейшему развитию кариеса или чувствительности.

Имплантаты требуют инвазивной хирургии и хорошего сочетания имплантатов и альвеолярной кости. Оба решения являются искусственными и не полностью восстанавливают естественную функцию зуба, что может привести к долгосрочным осложнениям. Выращенные в лаборатории зубы будут естественно регенерировать, интегрируясь в челюсть как настоящие зубы. Они были бы более крепкими, долговечными и не имели бы риска отторжения, предлагая более долговечное и биологически совместимое решение, чем пломбы или имплантаты».

Предшествующие попытки воспроизвести этот процесс в лабораторных условиях не увенчались успехом, поскольку клетки не могли эффективно взаимодействовать.

Сейчас исследователи изучают два возможных подхода: выращивание целого зуба в лаборатории перед имплантацией или размещение клеток на ранних стадиях развития непосредственно в челюсти пациента, где они смогут продолжать развиваться.

Чжан добавил: «У нас есть разные идеи относительно того, как вернуть зубы в полость рта. Мы могли бы пересадить молодые клетки зуба на место отсутствующего зуба и разрешить им расти в полости рта. Кроме того, мы можем создать целый зуб в лаборатории, прежде чем поместить его в рот пациента. В обоих случаях нам следует начать процесс разработки зуба в лаборатории на очень ранней стадии».

Доктор Ангелова-Вольпони добавила: «По мере развития отрасли интеграция таких инновационных методов может привести к революции в стоматологической помощи, предлагая устойчивые и эффективные решения для восстановления и регенерации зубов».

Напомним, ученые открыли уникальный звук, облегчающий тошноту.