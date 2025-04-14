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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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49
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Вчені вперше виростили людські зуби в лабораторії

Дослідники кажуть, що цей прорив може призвести до того, що в майбутньому пацієнти зможуть відрощувати втрачені зуби.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Зуби

Зуби

Згідно з новим дослідженням, вчені вперше успішно виростили людські зуби в лабораторії.

Про це пише Independent.

Дослідники з Королівського коледжу Лондона кажуть, що цей прорив може призвести до того, що в майбутньому пацієнти зможуть відрощувати втрачені зуби, пропонуючи альтернативу пломбам або зубним імплантатам.

Команда розробила матеріал, який імітує середовище, необхідне для розвитку зуба, що дозволяє клітинам надсилати сигнали і починати формувати зуб.

Докторка Ана Ангелова-Вольпоні, директорка регенеративної стоматології Королівського коледжу Лондона, сказала, що це дослідження може «революціонізувати стоматологічну допомогу».

У дослідженні йдеться про те, що деякі тварини, такі як акули та слони, мають здатність відрощувати нові зуби, але люди мають лише один комплект зубів у дорослому віці.

Здатність до регенерації зубів стала б значним кроком вперед для стоматології, вважають дослідники.

На відміну від імплантатів і пломб, які є фіксованими і не можуть адаптуватися з часом, дослідження описує, як вирощений в лабораторії зуб, виготовлений ыз власних клітин пацієнта, може інтегруватися в щелепу і відновлюватися, як природний зуб.

Дослідження, проведене у співпраці з Імперським коледжем Лондона, тривало більш ніж десять років.

Сюечен Чжан, науковий співробітник факультету стоматології, оральних та черепно-лицевих наук, зазначає: «Пломби — не найкраще рішення для відновлення зубів. З часом вони послаблюють структуру зуба, мають обмежений термін служби і можуть призвести до подальшого розвитку карієсу або чутливості.

«Імплантати вимагають інвазивної хірургії та хорошого поєднання імплантатів та альвеолярної кістки. Обидва рішення є штучними і не повністю відновлюють природну функцію зуба, що потенційно може призвести до довгострокових ускладнень. Вирощені в лабораторії зуби природно регенеруватимуть, інтегруючись у щелепу як справжні зуби. Вони були б міцнішими, довговічнішими і не мали б ризику відторгнення, пропонуючи більш довговічне і біологічно сумісне рішення, ніж пломби або імплантати».

Попередні спроби відтворити цей процес в лабораторних умовах не увінчалися успіхом, оскільки клітини не могли ефективно взаємодіяти.

Зараз дослідники вивчають два можливих підходи: вирощування цілого зуба в лабораторії перед його імплантацією або розміщення клітин на ранніх стадіях розвитку безпосередньо в щелепі пацієнта, де вони зможуть продовжувати розвиватися.

Чжан додав: «У нас є різні ідеї щодо того, як повернути зуби в ротову порожнину. Ми могли б пересадити молоді клітини зуба на місце відсутнього зуба і дозволити їм рости в ротовій порожнині. Крім того, ми можемо створити цілий зуб у лабораторії, перш ніж помістити його в рот пацієнта. В обох випадках нам потрібно розпочати процес розробки зуба в лабораторії на дуже ранній стадії».

Докторка Ангелова-Вольпоні додала: «У міру розвитку галузі інтеграція таких інноваційних методів може призвести до революції в стоматологічній допомозі, пропонуючи стійкі та ефективні рішення для відновлення та регенерації зубів».

Нагадаємо, вчені відкрили унікальний звук, який полегшує нудоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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