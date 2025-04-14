Дональд Трампа та Путін / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який раніше обіцяв закінчити війну в Україні «протягом 24 годин», своїми діями сприяє її продовженню, а не закінченню.

Про це пише видання The Telegraph.

Журналісти пишуть, що Білий дім надає російському диктатору все більше карт, що дозволяє Путіну відчувати себе все більш впевненим.

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«Для Трампа, марнославної людини, яка має слабкість до помпезності та церемоній, символізм такого досягнення був би дійсно дуже витонченим — і, можливо, він сподівався, що це трохи наблизить Нобелівську премію миру, про яку він мріє. Закінчення війни між Росією та Україною таким чином, безсумнівно, стало б великою перемогою президента», — пишуть журналісти.

Про те Трамп так і не зміг втілити в реальність свої уявлення. Попри домовленості між США та РФ про 30-денне часткове припинення вогню, зокрема енергетичної інфраструктури, Трампу так і не вдалося наблизити Путіна до того, щоб він сів за стіл переговорів. Спецпредставник Трампа, який нещодавно провів зустріч з російським диктатором у Санкт-Петербурзі, також, судячи з усього, повернуся без будь-яких результатів.

«Очевидно, що Трамп починає дратуватися через те, що Росія гальмує переговори. Також стає дедалі очевиднішим, що Трамп, схоже, більше стурбований укладенням будь-якої угоди з Путіним, ніж тим, яким може бути конкретний зміст цієї угоди або які наслідки вона має для України», — додали журналісти.

Крім того, журналісти видання звернули увагу на заяву спецпредставника Трампа Кіта Келлога, який пропонував в рамках мирної угоди розділити Україну «майже як Берлін після Другої світової війни». Прийняття цього плану буде означати фактичне визнання окупації Росією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

«Замість того, щоб схилити Путіна до підписання пунктирної лінії угоди про припинення вогню, топ-команда Трампа, швидше за все, підштовхне російського президента подивитися, що ще він може з них вичавити. Конфлікт в Україні наразі все ще йде на користь Путіна; він — а не Україна і вже точно не Америка — перебуває в позиції сили», — додали у виданні.

Видання пише, що у Трампа все ще лишається «козир», зокрема введення санкцій проти «тіньового флоту» РФ, якщо до кінця місяця не буде досягнуто перемирʼя.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Річард Ґренелл шокований російським ударом по Сумах у Вербну неділю.

Ми раніше інформували, що США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.