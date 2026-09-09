"Мене виносили на руках": Трамп вигадав порятунок під час теракту 11 вересня, а після викриття перевзувся

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп опинився в центрі суперечки після розповіді про те, як пожежники нібито врятували його біля Всесвітнього торгового центру після терактів 11 вересня 2001 року. Журналісти поставили під сумнів його слова, а сам президент згодом уточнив, що відвідав місце трагедії не в день обвалення веж.

Про це пише Unilad.

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8 вересня під час заходу в Білому домі, присвяченого пам’яті рятувальників, Трамп розповів, що перебував біля будівлі One Liberty Plaza, відомої тоді як US Steel Building. За його словами, споруда почала скрипіти, і люди побоювалися, що вона може обвалитися.

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«Двоє пожежників, великі сильні хлопці, схопили мене за руку і сказали: "Треба вибиратися звідси"», — розповів Трамп.

Він стверджував, що пожежники підняли його та побігли разом із ним, хоча він казав, що може бігти самостійно.

Що викликало сумніви

Після цієї розповіді журналісти та фактчекери звернули увагу на відсутність підтверджень того, що Трамп перебував безпосередньо біля Всесвітнього торгового центру в день терактів.

Згодом президент відповів у Truth Social, наполягаючи, що його слова були точними. Водночас він уточнив, що був там не «того самого дня, коли сталося обвалення», а невдовзі після цього — разом із групою будівельників.

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Трамп також опублікував відео зі свого перебування поблизу місця трагедії та заявив, що його тодішній керівник служби безпеки Метью Каламарі неодноразово підтверджував цю поїздку журналістам.

Водночас PolitiFact зазначає, що найраніші відомі фото та відео Трампа поблизу місця трагедії датуються 13 вересня 2001 року — через два дні після терактів.

У Білому домі заявили CNN, що на той час Трамп був приватною особою, тому не всі його дії документувалися. Там також звинуватили ЗМІ у використанні пам’ятного заходу для нападок на президента.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social зображення поверхні Місяця з американським прапором та написом «The Moon Is Ours» — «Місяць наш». Допиc з’явився 6 вересня і став частиною серії незвичних мемів, які американський президент поширював протягом дня.

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