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У Трампа зробили оптимістичну заяву про переговори після поїздок посланців до Москви і Києва
Рубіо заявив про шанс відновити переговори Києва та Москви, але водночас попередив про «багато роботи» попереду.
Сполучені Штати Америки вбачають у найближчі кілька тижнів можливість розробити план дій щодо відновлення переговорів між Росією й Україною.
Про це заявив американський державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє «Радіо Свобода».
Переговори, які відбулися в Києві й Москві за участі посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, він назвав «змістовними». Водночас Рубіо застеріг, що «попереду ще багато роботи», адже значні перешкоди залишаються.
За словами держсекретаря, під час зустрічей було висунуто «нові ідеї». Окрім того, розповів політик, простежувалася певна «загальна відкритість» до пропозицій.
«Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін», — сказав держсекретар.
Нагадаємо, 5 вересня у Москві та 6 вересня у Києві відбулися переговори за участі представників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Після зустірчей Віткофф заявив, що переговори дали результат. Зокрема, в плануванні нових тристоронніх зустрічей, «щоб сприяти подальшому діалогу для припинення російсько-української війни.
Водночас у Кремлі також видали нову заяву про війну та нібито бажання і готовність до «мирного врегулювання». Представник «фюрера» наголосив, мовляв, «триває серйозна робота».