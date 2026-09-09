У Трампа зробили оптимістичну заяву про переговори після поїздок посланців до Москви і Києва

Рубіо і Трамп. / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки вбачають у найближчі кілька тижнів можливість розробити план дій щодо відновлення переговорів між Росією й Україною.

Про це заявив американський державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє «Радіо Свобода».

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Переговори, які відбулися в Києві й Москві за участі посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, він назвав «змістовними». Водночас Рубіо застеріг, що «попереду ще багато роботи», адже значні перешкоди залишаються.

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За словами держсекретаря, під час зустрічей було висунуто «нові ідеї». Окрім того, розповів політик, простежувалася певна «загальна відкритість» до пропозицій.

«Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін», — сказав держсекретар.

Нагадаємо, 5 вересня у Москві та 6 вересня у Києві відбулися переговори за участі представників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Після зустірчей Віткофф заявив, що переговори дали результат. Зокрема, в плануванні нових тристоронніх зустрічей, «щоб сприяти подальшому діалогу для припинення російсько-української війни.

Водночас у Кремлі також видали нову заяву про війну та нібито бажання і готовність до «мирного врегулювання». Представник «фюрера» наголосив, мовляв, «триває серйозна робота».

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Дата публікації 13:34, 06.09.26 Кількість переглядів 175 Віткофф і Кушнер прибули до Києва і зустрілися із Зеленським на Софійській площі

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