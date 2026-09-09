Чай і кава можуть підвищувати ризик раку: вчені назвали небезпечну звичку

Гарячі чай і кава можуть підвищувати ризик раку стравоходу / © pexels.com

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Дуже гарячі чай і кава можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком одного з типів раку стравоходу. Водночас відмовлятися від улюблених напоїв не потрібно — дослідники радять насамперед стежити за їхньою температурою та не пити окріп.

Про це повідомило видання Mirror з посиланням на велике дослідження фахівців Oxford Population Health при Оксфордському університеті, профінансоване Cancer Research UK.

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Науковці проаналізували дані близько 980 тисяч дорослих із двох масштабних британських проєктів — UK Biobank та Million Women Study.

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Наскільки зростає ризик

Дослідники з’ясували, що серед людей, які повідомляли про звичку пити гарячі напої, ризик плоскоклітинного раку стравоходу був приблизно в 1,7 раза вищим, ніж серед тих, хто віддавав перевагу теплим. Для тих, хто пив чай або каву дуже гарячими, показник був приблизно втричі вищим.

Значення мала й кількість: підвищений ризик спостерігали серед людей, які випивали шість або більше гарячих напоїв на день, порівняно з тими, хто вживав менше шести.

«Експерти погоджуються, що охолодження напоїв перед вживанням або додавання холодного молока може звести нанівець цей ризик. Нове дослідження показало, що температура, за якої п’ють каву та чай у західному населенні, оцінюється приблизно в 60°C», — йдеться в статті.

Ще 2016 року Міжнародне агентство з дослідження раку віднесло вживання дуже гарячих напоїв — температурою понад 65°C — до категорії «ймовірно канцерогенних».

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Чому гарячі напої можуть бути небезпечними

Фахівці припускають, що висока температура здатна пошкоджувати клітини слизової оболонки стравоходу, що може сприяти розвитку онкологічного захворювання.

Водночас зв’язок виявили саме для плоскоклітинного раку стравоходу. Для іншого основного типу — аденокарциноми — очевидної залежності від температури напоїв дослідники не встановили.

«Хоча ризик діагностики цього раку залишається відносно низьким у Великій Британії, це дослідження додає доказів того, що вживання дуже гарячих напоїв може збільшити ризик плоскоклітинного раку стравоходу. Однак, є простий крок, який люди можуть зробити — дати чашці чаю трохи охолонути, перш ніж зробити ковток. А найважливіші способи зменшити ризик цього типу раку — це не палити та скоротити споживання алкоголю», — зазначила керівниця відділу медичної інформації в Cancer Research UK Фіона Осгун.

Автори дослідження зазначають, що тепер необхідні додаткові роботи, аби точніше визначити температуру напою, від якої ризик починає зростати.

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Нагадаємо, щоденне вживання солодких напоїв може бути пов’язане зі значно вищим ризиком розвитку раку шлунка. Нове масштабне дослідження показало: серед людей, які випивали щонайменше одну порцію такого напою на день, ризик був приблизно у 2,5 раза вищим.

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