Завершення війни в Україні не за горами? : чи можливі переговори у тристоронньому форматі та що загрожує Києву

Україна рухається до формату тристоронніх переговорів про припинення війни / © ТСН.ua

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Цими вихідними спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Кремль, а згодом прибули до Києва. Після їхніх зустрічей із російським диктатором та українським керівництвом активізувалися дипломатичні рухи, а з боку Путіна знову вибухнула хвиля маніпулятивних заяв про «готовність» до діалогу.

Наразі можна відзначити, що мирний процес виходить на новий етап: плануються тристоронні переговори за участю України, США та РФ, які можуть відбутися вже цієї осені. Проте аналітики та експерти застерігають, що дипломатичний поспіх Вашингтона ризикує перетворитися на пастку для України.

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Що відомо про мирні переговори та чим вони можуть обернутися для України — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Де можуть відбутися мирні переговори та про що йтиме мова

Після візитів спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва й Москви, президент України Володимир Зеленський повідомив про наближення до нового, тристороннього формату переговорів між Україною, Росією та США. За словами президента, саме американська сторона вперше допомогла розблокувати прямий діалог.

Президент України Володимир Зеленський / © скриншот з відео

«Дякуємо американській стороні, що вони вперше розблокували переговори між нами, між українцями і з „русскими“. І цей візит тому підтвердження», — зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що наразі відбувається підготовча робота, щоб узгодити деталі домовленостей, про які згодом оголосять публічно. Тристоронню зустріч планують підготувати та провести вже восени — бажано у вересні, якщо погодяться всі учасники.

«Ми рухаємося, на мій погляд, до тристороннього формату… Далі ми всі будемо готувати і наближати тристоронню зустріч України, Росії і Америки, якщо всі сторони погодяться. Також ми хочемо зробити це восени. Якщо вийде у вересні, то прекрасно. Чим раніше, тим краще», — розповів український президент.

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Серед імовірних майданчиків для проведення зустрічі розглядають Об’єднані Арабські Емірати, Швейцарію та Туреччину. Основні питання, які будуть обговорюватися це: енергетика та експорт зерна. Водночас Зеленський наголосив, що переговори мають завершитися конкретними результатами.

Головним пріоритетом для України президент назвав гуманітарний напрям, зокрема обмін військовополоненими.

«Енергетика, зерно, зрозуміло, будуть обговорюватися. Треба не тільки обговорювати, а й мати конкретний результат. І гуманітарне питання — обмін полоненими», — зазначив він.

Суперечливі заяви Кремля

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність Кремля продовжувати переговори із США щодо завершення війни. За його словами у РФ позитивно оцінюють підхід Вашингтону до справи, адже американська сторона під час контактів із російським керівництвом нібито бере до уваги те, що він назвав «реаліями на землі».

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Як стверджує Лавров, йдеться, зокрема, про позицію населення на окупованих Росією українських територіях та проведені там російською владою псевдореферендуми.

«Це, звичайно, викликає у нас і позитивний відгук, і викликає готовність продовжувати з ними розмови», — заявив глава МЗС РФ.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

За його словами, Вашингтон визнає ці речі та прагне допомогти припинити війну. При цьому Лавров не деталізував зміст нових американських пропозицій, а його слова пролунали після нещодавніх контактів США з керівництвом України та Росії.

Примітно, що раніше Лавров цинічно заявляв, мовляв переговорів щодо завершення війни в Україні наразі немає.

«Відсутність якихось зовнішніх ознак, які ведуть у спокійному режимі переговорів, не означає, що такі переговори тривають. Їх немає», — зухвало заявив керівник російського МЗС.

У своїй звичні манері Лавров звинувачував Захід у нібито блокуванні мирних угод для Києва та зухвало закликав партнерів України не квапитися з новими ініціативами щодо завершення війни.

Своєю чергою у вівторок, 8 вересня, прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив про «готовність» Росії до «мирного врегулювання» збройного конфлікту.

З його слів, Москва буцімто розраховує на відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США, адже «триває серйозна робота».

Зустріч Зеленського та Трампа

Під час розмови із журналістами Володимир Зеленський повідомив, що розраховує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Під час зустрічі він планує порушити питання, які обговорювалися з американськими представниками.

«Я розраховую на зустріч в 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми, і, дай Бог, буде результат», — сказав президент.

Згодом у МЗС підтвердили попередню домовленість щодо зустрічі президентів США та України. Окрім того, там не виключають проведення телефонної розмови між очільниками держав.

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та президент США Дональ Трамп (праворуч) / © Офіс президента України

Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що телефонні контакти можуть відбутися за потреби, оскільки останнім часом активізувався мирний процес.

«Є попередні домовленості про особисті зустрічі в цьому місяці. Що стосується телефонних контактів, вони можуть відбуватися за потреби, тому що зараз активізувався мирний процес», — сказав Тихий.

Речник МЗС зазначив, що представники президента США намагаються шукати точки дотику для просування переговорного процесу.

Чи можливе зимове перемир’я

Напередодні президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що США вивчають можливість зимової деескалації між Україною та Росією, а також намагаються відновити ширший мирний процес.

За словами Зеленського, під час візитів до Києва та Москви американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер запропонували ідеї щодо енергетики, експорту зерна, нафти й газу, аби уникнути чергової важкої зими з ударами по українській енергосистемі. Хоча Вашингтон бачить у цьому шлях до відновлення дипломатії, посадовці США визнають складнощі через розбіжність інтересів та відсутність результатів у попередніх спробах паузи в ударах.

Війна в Україні / © Associated Press

Зеленський зазначив, що Путін прагне використати зимовий період для послаблення України.

«Росія справді думає, що ця зима допоможе їм зламати нас», — сказав він.

Водночас Зеленський припустив, що Кремль не хоче загострювати відносини з Дональдом Трампом напередодні проміжних виборів у США.

«У мене таке відчуття, що Путіну потрібен Трамп. Він не хоче… його засмучувати», — зазначив президент.

Якщо ж Москва відмовиться від деескалації, адміністрація Трампа може застосувати додатковий тиск на РФ.

Мирні переговори можуть обернутися пасткою для України

Путін не демонструє готовності відмовитися від війни проти України, а прагнення Дональда Трампа якнайшвидше досягти мирної угоди грає на користь Кремлю, таку оцінку наводить видання The Independent. Як зазначають журналісти, переговори спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Москві тривали понад три години, проте закінчилися без суттєвих резултатів.

Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав розмову «конструктивною» та згадав обговорення економічних проєктів. На думку видання, саме цими перспективами співпраці Москва намагається підштовхнути США до тиску на Київ, аби змусити Україну погодитися на невигідні умови.

Видання зауважує, що паралельно із цим Росія посилює обстріли енергетики та міст, прагнучи підірвати моральний дух суспільства. Попри те, що Трамп заявляє про наявність «ідеї миру», його поспіх є слабким місцем, яким користується Путін.

Позиції сторін залишаються несумісними через вимогу територіальних поступок, тому The Independent вважає, що якщо жодна зі сторін не здобуде переваги, війна може затягнутися до 2027 року та надалі, адже Путіну продовження бойових дій досі здається вигіднішим за реальний компроміс.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що мирна угода щодо припинення війни в Україні може бути реальною у випадку врахування інтересів не лише Києва та Москви, а й США, Європи та Китаю.

За його словами, шукати можливості для припинення війни виключно між позиціями України та Росії — помилковий підхід. Йдеться, зокрема, про суперечки щодо територій, членства України в НАТО та інших безпекових питань.

«Я думаю, що його треба шукати. Я називаю це „ЗМВ“ — Зона Можливого Врегулювання. І помилка — шукати її тільки між позиціями України і Росії: скільки територій віддати, скільки залишити, НАТО чи не НАТО. Треба дивитися на інтереси і потреби всіх ключових гравців», — сказав Резніков.

На його думку, Москва прагне відсутності баз НАТО та зняття санкцій, що може дати лише Захід. США отримають припинення війни та зменшення витрат, Китай — відсутність ескалації, Європа — безпеку без капітуляції України, а Київ — збереження держави та армії.

«Нам не обов’язково домовлятися про те, хто переміг у цій війні. Нехай кожен пояснює своїм громадянам власну перемогу. Нам треба дуже точно домовитися про інше: хто і що робить завтра», — наголосив колишній міністр оборони.

Ексміністр припускає, що угода може стати тимчасовим заморожуванням без юридичної відмови від територій. Путіну ж потрібен результат, який він зможе представити росіянам як перемогу, оскільки має «особисту потребу бути зафіксованим в історії як збирач земель».

Водночас колишній міністр зауважив, що переговорний процес не варто прив’язувати виключно до календаря — наприклад, очікувати завершення зими чи початку весни. На його думку, важливіше визначити умови, за яких сторони та посередники зможуть знайти спільну точку для домовленостей.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву після розмови з посланцями Трампа.

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