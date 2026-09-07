Не лише Україна і Росія: Резніков пояснив, хто домовлятиметься про закінчення війни

Війна в Україні

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Мирна угода щодо завершення війни Росії проти України може стати реальною лише тоді, коли вона враховуватиме інтереси не тільки Києва та Москви, а й США, Європи та Китаю.

Таку думку висловив колишній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю «Телеграфу».

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За його словами, шукати можливості для припинення війни виключно між позиціями України та Росії — помилковий підхід. Йдеться, зокрема, про суперечки щодо територій, членства України в НАТО та інших безпекових питань.

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«Я думаю, що його треба шукати. Я називаю це „ЗМВ“ — Зона Можливого Врегулювання. І помилка — шукати її тільки між позиціями України і Росії: скільки територій віддати, скільки залишити, НАТО чи не НАТО. Треба дивитися на інтереси і потреби всіх ключових гравців», — сказав Резніков.

Він назвав п’ять сторін, чиї інтереси, на його думку, мають бути враховані за столом переговорів: Україна, Росія, США, Європа та Китай.

Що має отримати кожна сторона

Резніков вважає, що кожен із ключових учасників потенційної угоди має мати можливість представити домовленість своїм громадянам як результат, що відповідає його інтересам.

Для Росії, на думку ексміністра, таким результатом може бути відсутність баз НАТО в Україні, поступове зняття санкцій та повернення Москви до участі в обговоренні європейської безпеки.

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Водночас Україна не може самостійно запропонувати Росії зняття західних санкцій чи домовлятися від імені НАТО. За словами Резнікова, це питання можуть обговорювати США та європейські країни.

США, своєю чергою, могли б представити домовленість як завершення найбільшої війни в Європі, зниження ризику прямого конфлікту між Росією та НАТО та скорочення необхідності постійного американського фінансування війни.

Китай, як вважає Резніков, зацікавлений у тому, щоб не допустити неконтрольованої ескалації та великої війни, а також може прагнути посилити свою роль у міжнародній системі безпеки.

Європа могла б отримати припинення війни на континенті без капітуляції України та збереження принципу, що кордони не мають змінюватися силою.

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Для України ключовим результатом має залишатися збереження державності, суверенітету та власних Сил оборони.

«І якщо всі п’ять тверджень можуть бути правдивими одночасно — ось там, на мою думку, і знаходиться Зона Можливого Врегулювання», — заявив Резніков.

Резніков: не обов’язково домовлятися, хто переміг

На його думку, майбутня угода не обов’язково має визначити єдиного переможця війни. Кожна зі сторін може пояснювати власному суспільству, чого вона досягла.

«Нам не обов’язково домовлятися про те, хто переміг у цій війні. Нехай кожен пояснює своїм громадянам власну перемогу. Нам треба дуже точно домовитися про інше: хто і що робить завтра», — наголосив колишній міністр оборони.

Водночас Резніков не вважає, що потенційне врегулювання автоматично означатиме повернення всіх окупованих територій одразу. Він назвав такий сценарій фактично черговою заморозкою, але наголосив, що юридичного визнання українських територій російськими бути не повинно.

Окремо ексміністр висловив думку, що Росія може бути зацікавлена у домовленості, яку Володимир Путін зможе представити росіянам як перемогу.

«Мені здається, що його інтерес — показати всьому світові, що він так званий збирач земель. У нього особиста ця потреба бути зафіксованим в історії. Значить, йому треба якусь таку угоду, яку він зможе „продати“ там у себе як перемогу», — сказав Резніков.

Він також заявив, що переговорний процес не варто прив’язувати виключно до календаря — наприклад, очікувати завершення зими чи початку весни. На його думку, важливіше визначити умови, за яких сторони та посередники зможуть знайти спільну точку для домовленостей.

Нагадаємо, днями до Києва приїхали спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони представили оновлені версії мирного плану. Проте ці переговори з президентом України Володимиром Зеленським не дали очікуваного прориву в питанні припинення бойових дій.

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